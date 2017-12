Wat was er eerder op aarde: leven of vet?

In den beginne waren er op aarde ammoniak, methaan, waterdamp en waterstof. Uit die oersoep ontstonden aminozuren en om het heel vereenvoudigd te zeggen: uiteindelijk leven. Maar wanneer ontstond vet? Dat is de vraag die de Nederlandse kunstenaar Arne Hendriks stelt aan de podcast Radiolab in de uitzending Bigger Little Questions. In die aflevering probeert de podcast vragen van luisteraars te beantwoorden, die afgelopen jaar werden toegestuurd.

Lees meer over het begin van het leven op aarde: Oersoep die je thuis niet mag brouwen

Hendriks vertelt dat hij is gefascineerd door vet. De kunstenaar bouwt sinds dit jaar aan een drijvende vetberg voor de NDSM-werf in Amsterdam, een project waar hij al drie jaar geleden mee is begonnen. Ter inspiratie ging hij op bezoek in het riool van Londen, waar regelmatig vetbergen worden aangetroffen die zorgen voor verstoppingen.

In een interview met Vice zei Hendriks eerder dat vet tegenwoordig een negatieve connotatie heeft doordat het vooral geassocieerd wordt met bijvoorbeeld overgewicht. Daar wil Hendriks, die in een eerder project voorstelde om mensen te laten krimpen, verandering in brengen.

Om antwoord te geven op de vraag van Hendriks of er eerst leven was of eerst vet sprak Radiolab een geochemicus. Deze vertelt dat vet misschien wel verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van de eerste cel.

Hoe dat zit kan je beluisteren in onderstaande aflevering van Radiolab. Arne Hendriks is na 46 minuten aan de beurt: