Turkse overheid wil weer 110.000 mensen aannemen

Turkije gaat op zoek naar 110.000 ambtenaren. Dat heeft de Turkse premier Binali Yildirim zondag bekendgemaakt, op dezelfde dag dat bekend werd dat Turkije 2.756 docenten, soldaten en ambtenaren op ministeries ontslaat. In 2018 gaat de Turkse overheid weer 20.000 leraren aannemen. Ook zijn er 36.000 vacatures voor medisch personeel.

Turkije heeft sinds de couppoging van juli 2016 zo’n 150.000 mensen ontslagen. Ook zijn meer dan 50.000 mensen gearresteerd, vooral politieagenten en militairen.

Volgens Turkije hebben de ontslagen ambtenaren banden met terroristische organisaties, waaronder de Gülenbeweging. De islamitische geestelijke Fethullah Gülen wordt door de Turkse regering beschouwd als het brein achter de mislukte coup vorig jaar, waarbij 240 mensen omkwamen. Gülen leeft al sinds 1999 in zelf opgelegde ballingschap in de Verenigde Staten en ontkent de beschuldigingen.

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen president Recep Tayyip Erdogan ervan de ontslagen te gebruiken om tegenstanders monddood te maken.

Een jaar na de coup is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk was. De mythe van de Turkse coup staat de feiten in de weg