Serious Request levert miljoenen minder op: 5.026.144 euro

Serious Request heeft dit jaar 5.026.144 euro opgebracht, het laagste bedrag in tien jaar. Dat werd zondagavond bekend op de slotdag van de veertiende editie van de 3FM-actie. Het geld gaat naar het Rode Kruis en is bestemd voor het herenigen van families die elkaar zijn kwijtgeraakt door een conflict of ramp. Volgens de organisatie zijn wereldwijd daardoor meer dan vier miljoen familieleden naar elkaar op zoek. Het precieze bedrag wordt pas volgend jaar bekend, wanneer het Rode Kruis zijn jaarcijfers bekendmaakt.

Sinds maandagavond verzorgden de 3FM-dj’s Angelique Houtveen, Domien Verschuuren en Sander Hoogendoorn de marathonuitzending vanuit het Glazen Huis in Apeldoorn, zonder vast voedsel te eten. Tegen betaling draaiden ze 24 uur per dag verzoeknummers.

Voor het eerst in acht jaar zat er weer een vrouw in het Glazen Huis. Lees ons interview met Angelique Houtveen: „Ik zit er niet om een statement te maken.”

Waar het Glazen Huis in 2018 komt te staan, is nog niet bekend. Of het er überhaupt komt, is ook nog de vraag. Vorig jaar rond deze tijd was de volgende locatie al ruim twee maanden bekend.

Speciale acties

In 2016 bracht Serious Request nog 9,25 miljoen euro op voor kindersterfte door longontsteking. Een groot deel van dat bedrag, 2,5 miljoen euro, haalde het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn op met zijn nagellakactie. Op 7 juli overleed Tijn op 6-jarige leeftijd aan hersenstamkanker.

Familie en vrienden van Tijn zetten de nagellakactie in 2017 voort. Iedereen kan op het evenement Winterland op de Grote Markt in Breda tegen betaling nagels laten lakken. Deze zondag maakte de vader van Tijn, Gerrit van Kolsteren, bekend dat ze 49.000 euro hadden opgehaald voor Serious Request. Ze lakken echter nog door tot en met 30 december.

Ook dit jaar vonden speciale inzamelacties plaats. Zo betaalde iemand 5.000 euro voor een rondleiding door prinses Margriet door de tuinen van Paleis Het Loo. Minister Hugo de Jonge verkocht zijn omstreden gekleurde schoenen voor 3.500 euro en Anky van Grunsven gaf een paardrijles weg voor 2.000 euro.

Bedrag daalt

Het opgehaalde bedrag vertoont al jaren een dalende lijn. Bij de eerste editie in 2004 haalde men 916.000 euro op. Een jaar later 2,2 miljoen, mede dankzij 1 miljoen euro van de Nederlandse regering. Tot en met 2009 stortte de regering bij (in 2009 3 miljoen euro). Het recordbedrag van 13,8 miljoen euro werd in 2012 opgehaald voor de terugdringing van babysterfte. Dat daalde een jaar later naar 12,3 miljoen en sindsdien verder. Mede door Tijn kwam het bedrag in 2016 iets hoger uit dan in 2015.

In België werd bij een vergelijkbare actie wel een nieuw record gebroken. De twaalfde editie van Music for Life van omroep VRT leverde een recordbedrag van 10,8 miljoen euro op. Ook hier verdwenen drie dj’s zes dagen en nachten lang om “zonder vast voedsel te eten” onafgebroken radio te maken.

Problemen bij 3FM

Serious Request is niet zonder belang voor 3FM. De zender wordt geconfronteerd met dalende luistercijfers. 3FM heeft op dit moment een marktaandeel van rond de 4 procent, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd nog op 6,3 procent lag. Ook de luistercijfers voor Serious Request dalen de laatste jaren.

Om zo veel mogelijk aandacht te genereren voor Serious Request zetten ook andere NPO-radiozenders zich in. Op de slotdag waren delen van de uitzending ook op NPO Radio 1, 2, 4 en 5 te horen. Tijdens de dubbeluitzending met NPO Radio 1 ging radiopresenator Jurgen van den Berg in het Glazen Huis dieper in op het thema en toen het de beurt was aan NPO Radio 4-presentator Ab Nieuwdorp werd er meer klassieke muziek gedraaid.