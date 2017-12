‘Seksueel wangedrag onderdeel van cultuur bij Vice’

Bij het mediabedrijf Vice heerst een bedrijfscultuur van seksuele intimidatie en wangedrag. Die conclusie werd zaterdag door journalisten van The New York Times getrokken na een uitvoerig onderzoek.

In gesprekken met huidige en voormalige werknemers tekenden de journalisten van twintig vrouwen verhalen op van seksuele intimidatie. Ze werden ongewenst betast, op ongepaste wijze gevraagd te schrijven over hun seksleven en moesten avances van hun leidinggevenden afslaan.

Lees ook: The New York Times publiceerde in oktober een exposé over seksueel wangedrag door Hollywood-producer Harvey Weinstein. Daarna gebruikten vrouwen massaal de hashtag #MeToo om hun eigen ervaringen met intimidatie op de werkvloer te delen.

Vice heeft meerdere schikkingen getroffen met vrouwelijke medewerkers. Zo betaalde het bedrijf in 2016 135.000 dollar aan een vrouw die werd ontslagen nadat ze avances van de huidige Vice-voorzitter Andrew Creighton van de hand had gewezen. The New York Times kreeg van enkele van de vrouwen inzage in e-mails, contracten en juridische documenten en beschrijft vier verschillende zaken.

‘Opvallend’ jonge mannen

De vrouwelijke medewerkers zeiden tegen de krant dat de sfeer waarin zij terechtkwamen “teleurstellend” was omdat die niet strookte met het imago van Vice, dat de naam had een “cool” bedrijf te zijn. De journalisten van The New York Times noemen de onthullingen extra opvallend omdat de beschuldigingen niet over oudere mannen gaan, maar “mannen van twintig, dertig, veertig jaar oud die volwassen zijn geworden in een tijd waarin seksuele intimidatie niet alleen taboe was geworden, maar ook verboden”.

Recentelijk werden drie mannelijke werknemers ontslagen, onder wie de baas van Vice News Jason Mojica, volgens Vice omdat hun gedrag “niet past bij onze normen”.

In een reactie zeggen Vice-oprichters Suroosh Alvi en Shane Smith dat stappen zijn ondernomen om de cultuur te verbeteren. De longread van The New York Times is hier te lezen.