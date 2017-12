PvdA gaat deze week weer praten met Kamerlid Moorlag

Het PvdA-bestuur gaat deze week opnieuw praten met Tweede Kamerlid William Moorlag, bericht de NOS. Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen met schijnconstructies werkte.

“De uitspraak roept veel emotie op bij het partijbestuur en de leden. Dat is ook niet gek: dit raakt aan de kern van onze partij”, aldus het partijbestuur.

Alescon had al sinds 2011 geen mensen meer in dienst, maar had een eigen uitzendbureau AwerC en huurde op die manier mensen in. De via deze constructie ingehuurde werknemers verdienden minder dan hun collega’s van vóór 2011, kregen geen eindejaarsuitkering of volledige doorbetaling bij ziekte en verlof. Moorlag werd overigens pas in 2015 directeur bij de sociale werkplaats. In een verklaring zei hij dan ook dat hij er vanuit was gegaan dat de constructie voor zijn tijd door vakbonden en OR was besproken.

Jonge Socialisten willen dat Moorlag opstapt

De rechter oordeelde eerder deze week in een door de FNV aangespannen rechtszaak dat Alescon ruim vierhonderd werknemers met terugwerkende kracht in totaal twee miljoen euro moet nabetalen. Partijleider Lodewijk Asscher en de Tweede Kamerfractie besloten niettemin dat Moorlag kan aanblijven omdat hij “geen foute bedoelingen had”. Moorlag was niet bezig “zichzelf te verrijken”, maar probeerde zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, zo was het oordeel van Asscher, die als minister van Sociale Zaken fel ten strijde trok tegen schijnconstructies.

Binnen de partij heeft het besluit van het bestuur tot veel kritiek geleid. De jongerenbeweging van de PvdA, de Jonge Socialisten, willen een ledenraad over de vraag of Moorlag mag aanblijven. Zij hebben hiervoor 750 steunbetuigingen nodig. In twee dagen hebben zij hiervan al meer dan twee derde binnen.