Peruaanse oud-president Fujimori van cel naar ziekenhuis

De Peruaanse oud-president Alberto Fujimori is zaterdag per ambulance van de gevangenis overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Lima, om te worden behandeld voor een drastische daling van zijn bloeddruk en hartritmestoornissen.

Dat heeft de arts van Fujimori, Alejandro Aguinaga, verklaard tegenover de Peruaanse omroep RPP, meldt persbureau Reuters. Volgens Aguinaga was de 79-jarige ex-president in levensgevaar. ,,Het ziet er ingewikkeld uit”, zei hij.

Fujimori, die president was van 1990 tot 2000, zit een celstraf uit van 25 jaar wegens corruptie en mensenrechtenschendingen.

Het spoedgeval rond Fujimori kwam drie dagen nadat zijn aanhangers in het Peruaanse congres het politieke leven redden van de huidige president, Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski overleefde deze week een motie om hem uit zijn functie te zetten wegens corruptie.

De oppositie heeft beschuldigingen geuit dat Kuczynski aan afzetting is ontkomen door een groep parlementariërs te beloven dat hij Fujimori zou vrijlaten in ruil voor steun. De regering ontkent dat.

Fujimori heeft onlangs om gratie gevraagd om humanitaire redenen. Kuczynski heeft gezegd dat hij waarschijnlijk voor het einde van het jaar een besluit zal nemen over ,,medische gratie” voor Fujimori.

De Peruaanse bevolking is diep verdeeld over de oud-president. Velen beschouwen hem als een corrupte dictator. Maar in de ogen van aanhangers hielp hij de economie van het land op de been en maakte hij een einde aan de bloedige opstand van de linkse rebellenbeweging Lichtend Pad.

Ondanks zijn persoonlijke neergang is zijn rechtse partij, Fuerza Popular, nog een van de voornaamste partijen in Peru. Zijn kinderen Keiko en Kenji leiden rivaliserende facties van de partij.

Op televisiebeelden was te zien dat zoon Kenji meereed in de ambulance waarmee Fujimori naar het ziekenhuis werd gebracht.