Ook na ontslag trainer verliest Sparta

Een week nadat Sparta zijn trainer Alex Pastoor op non-actief stelde, moet de club opnieuw een nederlaag incasseren. Tegen FC Groningen werd met 4-0 verloren.

Vorige week zondag ontsloeg Sparta Alex Pastoor wegens “tegenvallende prestaties”. Die dag leed de club zijn grootste nederlaag ooit: het werd 0-7 tegen Feyenoord. Pastoor was sinds januari 2015 trainer van de club.

Dolf Roks, hoofd opleiding bij Sparta, werd als interim-trainer aangesteld. Hierna zal Sparta met “een structurele oplossing komen”. Volgens persbureau ANP scandeerden de Sparta-supporters deze zondag in het stadion de naam van de mogelijke opvolger van Pastoor: Dick Advocaat.

In Groningen zorgden thuisspelers Lars Veldwijk, Tom van Weert en Ritsu Doan voor de doelpunten. Frederik Holst schoot in zijn eigen doel. Gedurende de hele wedstrijd had FC Groningen de regie in handen.

Gemiste kansen

De wedstrijd begon rustig, het eerste half uur gebeurde weinig. Daarna hield Sparta met wat geluk stand. Oussama Idrissi, die van een schorsing terugkeerde, schoot op de lat, Mimoun Mahi op de paal en Lars Veldwijk schoot nog een keer naast. Idrisse raakte doelman Roy Kortsmit nog eens drie keer.

Pas na rust, in de 49ste minuut, maakte Veldwijk, na voorzet van Idrissi, de openingstreffer. Na nog wat gemiste kansen kwam daar in de 74ste minuut een doelpunt uit een kniebal van invaller Tom van Weert bij. Een ongelukkig eigen doelpunt van Holst en een succesvolle actie in de 90ste minuut door Japanner Ritsu Doan maakte het verschil alleen maar duidelijker.

Ajax - Willem II

Ajax sloot een turbulente week en dramatisch, op meerdere fronten, jaar af met winst op Willem II (3-1). Kluivert (18) en Neres (20) redden met hun bevliegingen het aanzien van Ajax.



Ajax sluit emotioneel jaar en turbulente week af met zege op Willem II

VVV-Venlo - Heracles Almelo

VVV-Venlo gaat ook met winst op Heracles Almelo (3-1) de winterstop in. De Duitser Lennart Thy scoorde maar liefst drie keer, terwijl de aanvaller tot zondag nog maar één keer had gescoord. Voor de Limburgers was het pas de tweede zege op eigen veld dit seizoen.

Namens Heracles scoorde Reuven Niemeijer de enige gelijkmaker (1-1) uit een strafschop, nadat Roel Janssen Tim Breukers liet struikelen.

Later vandaag in de Eredivisie

Feyenoord - Roda JC (16.45)