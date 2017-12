Ongenode gasten in je huis zonder dat je het weet

Een foto op je camera van jezelf waarvan je niet weet wie die gemaakt heeft. De bestuurdersstoel van je auto die de volgende ochtend helemaal naar achteren is gezet. Alle deuren van je keukenkastjes en lades die open staan alsof een wervelwind door je huis heeft geraasd. Wie het leuk vindt om deze dagen een beetje weg te griezelen bij de huiselijkheid van de kerstboom, moet deze aflevering Unexpected guests van de podcast Criminal misschien eens afluisteren.

In de aflevering zitten drie verhalen over mensen die niet doorhadden dat anderen ook gebruikmaakten van hun eigendommen. In het eerste verhaal vertelt Erin Peters dat zij en haar vriend in de jaren 90 een Bed & Breakfast boekten om hun verjaardagen te vieren. Ze maakten er talloze foto’s. Erin bracht bij thuiskomst het filmrolletje weg om te laten ontwikkelen, dat deed je toen nog. Toen ze de foto’s ging ophalen, bleek er een foto bij te zitten van haar en haar vriend terwijl ze sliepen…

Verhaal twee gaat over een studentenhuis in Ohio dat ineens een onbekende bewoner in de kelder bleek te hebben. Het leuke aan dit verhaal is dat de identiteit van de onbekende inwonende jaren later alsnog wordt opgelost. En het laatste verhaal gaat over Amanda uit Austin, die haar auto nooit op slot doet. Dat zorgt voor een ervaring die helemaal in de sfeer van de kerstgedachte is en misschien ook wel het ultieme voorbeeld van car sharing.

Vreemde geluiden

Zin in nog zo’n verhaal? Check deze aflevering dan ook even: A bump in the night, waarin de twintigjarige Amber Dawn op een dag vreemde geluiden hoort in haar appartement in Washington. En er gebeuren meer rare dingen. Al luisterende dringt alleen de vraag zich nog op waarom ze er zo lang is blijven wonen.