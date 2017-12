Succesvolle ‘maiden voyage’ voor grootste amfibische vliegtuig

Het grootste amfibische vliegtuig ooit gemaakt heeft zondag zijn eerste succesvolle vlucht gemaakt. De Chinese AG600 steeg ‘s ochtends op vanaf het Zhuhai-vliegveld in de kustprovincie Guangdong en keerde daar een uur later terug, schrijft Reuters op basis van Chinese staatsmedia.

Het toestel werd in acht jaar tijd ontwikkeld door een Chinees staatsbedrijf en vormt een belangrijk onderdeel van de modernisering van het militair arsenaal. De AG600 is 37 meter lang en daarmee ongeveer zo groot als een Boeing 737. Volgens staatsmedia is in het toestel ruimte voor vijftig passagiers.

Eerder dit jaar presenteerde de Chinese Volksbevrijdingsmarine ook een vliegdekschip van geheel eigen makelij

Het amfibische toestel zal worden ingezet bij reddingsacties op zee en de bestrijding van bosbranden. De AG600 kan opstijgen vanaf zowel reguliere vliegvelden als vanaf zee.

Inzet in Zuid-Chinese Zee

Chinese staatsmedia noemen het vliegtuig “de beschermgeest van de zee, eilanden en het rif” en wijzen erop dat het mogelijk kan worden ingezet in de Zuid-Chinese Zee. China maakt aanspraak op eilanden in die zee, maar ook Vietnam, Maleisië, de Filipijnen en Taiwan claimen dat het gebied bij het eigen maritiem territorium hoort.

De Aziatische landen houden de militaire vernieuwingen van China nauw in de gaten. De Chinese overheid heeft nog zeventien amfibische toestellen besteld.