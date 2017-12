Maduro laat politieke gevangenen vrij voor Kerst

President Nicolás Maduro heeft 36 politieke gevangenen vrijgelaten vlak voor Kerst, volgens de lokale mensenrechtenorganisatie Foro Penal. De regering van Venezuela zei zaterdag in totaal tachtig tegenstanders van het regime dit weekend vrij te laten.

Alfredo Romero, directeur van Foro Penal, verwelkomde de vrijgelaten gevangenen, maar bekritiseerde de regering ervan niet volledige amnestie te geven. De tachtig mensen krijgen alternatieve straffen, zoals werkstraffen. Ook zijn volgens hem sommige gevangenen nooit veroordeeld.



Alfredo Romero, directeur van Foro Penal:

Volgens de mensenrechtenorganisatie zaten er eind november 311 politieke gevangenen vast in Venezuela. Sinds 2014, een jaar nadat Maduro het roer overnam van zijn overleden voorganger Hugo Chávez, zijn volgens Foro Penal in totaal twaalfduizend mensen gevangengezet vanwege hun politieke opvattingen en het deelnemen aan protesten.

Onder president Nicolás Maduro worden politieke gevangenen en demonstranten systematisch gemarteld.

Dertien gevangenen moesten na hun vrijlating eerst in gesprek met Delcy Rodriguez, de voorzitter van de commissie die is aangesteld om een nieuwe grondwet te schrijven. Ze herhaalde de beschuldigingen dat ze geweld hebben gepleegd en onrust hebben gestookt, en wenste hen daarna een vrolijk kerstfeest.

Onder de bekendste vrijgekomen tegenstanders is de voormalige burgemeester van de gemeente Iribarren, Alfredo Ramos. “Ik ben blij vrij te zijn. Ik ben met mijn familie”, zei hij volgens lokale media. “Het was moeilijk, heel moeilijk. Het was een willekeurige, onrechtvaardige gevangenname. Ik heb geen enkele misdaad begaan.”

Venezuela, met grote economische problemen, is onder socialist Maduro verder afgegleden naar een dictatuur. Bij protesten tegen zijn beleid zijn 170 doden gevallen. Miljoenen vluchten naar het buitenland.