De Kerstman aan een parachute vliegt langs de supermaan op 2 december, nabij Sieversdorf, Duitsland. Dat Santa Claus op een slee met rendieren rondvliegt, werd in 1823 gecanoniseerd door de Amerikaan Clement Clarke Moore in zijn gedicht ‘A Visit from St. Nicholas’, beter bekend als ‘Twas the Night Before Christmas’. Het beroemde gedicht zorgde voor een gelijkschakeling in de Amerikaanse kerstviering, inclusief cadeautjes brengen in de schoorsteen en ze in een opgehangen sok stoppen.

Patrick Pleul/ AFP