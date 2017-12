Vijftien huizen bekeken, maar nog geen succes

Er staat een donkere Volvo met getinte ramen geparkeerd in de straat Grasperk. De lichten van de auto branden nog. „Dat zullen ze wel zijn”, zegt makelaar Sjors de Vries als hij ernaast zijn auto neerzet. Hier, in de Vinex-wijk Meerhoven in Eindhoven, komen twee potentiële kopers een royale hoekwoning uit 2003 bezichtigen. „Ze zijn er tegenwoordig vroeg bij.”

Vandaag was de vroege komst van de koper niet nodig geweest. De Vries, werkzaam bij het grootste makelaarskantoor in de regio, Van Santvoort Makelaars, probeert waar mogelijk solobezichtigingen te regelen, als extra service. „Alleen bij huizen in het duurdere segment lukt dat”, zegt hij. „Voor appartementen in de stad is de interesse zo groot, dat ik moeilijk meer om open bezichtigingen heen kan.”

Welkom in Eindhoven. De vijfde stad van Nederland is gewild en ook op de lokale woningmarkt doet de hoge temperatuur zich voelen. Volgens makelaarsvereniging NVM zijn de huizenprijzen in Eindhoven in een jaar met 9,4 procent gestegen en steeg het aantal transacties met 5 procent.

Het zijn cijfers in lijn met de nationale woningmarkt, die het in zijn geheel uitstekend doet. Sinds 2013 is het aantal transacties elk jaar gestegen en dat heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de sterke groeicijfers van de Nederlandse economie, zo liet De Nederlandsche Bank deze week weten. Maar in de Randstad en enkele steden daarbuiten heeft de woningmarkt een kantelpunt bereikt: de vraag blijft er groeien, terwijl het aanbod opdroogt. Zo ook in Eindhoven. Volgens cijfers van Van Santvoort Makelaars waren er in het derde kwartaal van dit jaar nog maar 544 woningen beschikbaar in de lichtstad, tegenover 18.000 ‘serieuze zoekers’ op Funda – mensen die telkens met dezelfde zoekopdracht terugkeren op de site. Het aantal dagen dat een huis te koop staat is er in een jaar meer dan gehalveerd, van 56 naar 24 dagen.

Gemeentelijke kaart

In zijn kantoor zucht directeur Pieter van Santvoort diep. Hij heeft het druk. „Dat is normaal voor deze tijd van het jaar, maar het is nu drukker dan ooit.” Naast zijn bureau hangt een manshoge gemeentelijke kaart van Eindhoven. Tot op straatniveau is elk huis in de stad ingetekend. Gevraagd naar waar er nu het hardst gebouwd wordt, maakt Van Santvoort een wijd armgebaar. „Nagenoeg nergens”, zegt hij, wijzend op de kaart. „Dat is nou juist het probleem.”

De gemeente bestrijdt die opvatting. Deze week kondigde wethouder Yasin Torunoglu (Wonen, PvdA) aan dat er het komende jaar bovenop de al geplande 1.800 woningen nog 1.300 huizen worden bijgebouwd. „We willen de komende jaren structureel 3.000 woningen blijven neerzetten”, zegt hij. „Het gaat de kant van oververhitting op, en we moeten voorkomen dat het nog verder verhit.” Volgens de wethouder zijn er nog „volop bouwlocaties” in Eindhoven waar er de komende jaren bijgebouwd kan worden. Daarbij moet ook nieuwbouw in de negen directe randgemeentes van de stad een oplossing bieden. Torunoglu: „Ik zie de toekomst positief tegemoet.”

Maar op het moment blijft het dringen voor een huis in Eindhoven en dat verleidt huizenzoekers tot opvallende acties. „Ik krijg steeds vaker een soort van sollicitaties”, zegt Van Santvoort. „Compleet met video’s of collages waarmee families uitleggen waarom zij het geschiktst zijn om het huis aan te verkopen.” Ook De Vries maakt rare situaties mee. „Dan doen ze een bod en zeggen ze erbij: ‘Als je het huis aan mij verkoopt, zal ik goed voor je zorgen.’ Terwijl de verkoper, en niet ik, beslist.” De Vries benadrukt dat hij nog nooit zo’n in de beroepsgroep illegale gift heeft aangenomen of dat zou doen. Bij Van Santvoort zou hij op staande voet ontslagen worden.

Grote beslissing

Als de eerste potentiële koper voor het huis in Grasperk met haar twee kinderen uit de auto stapt, herkent De Vries haar. Athena Chen uit Taiwan is docent industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit Eindhoven en heeft al zeker vijftien huizen in deze regio bekeken, waarvan twee bij De Vries. „Het gaat veel te snel”, zegt ze in het Engels. „Als ik bijvoorbeeld schoenen koop, kan ik erover nadenken, maar voor deze grote beslissing heb ik te weinig tijd.” Ook nu neemt ze nog geen besluit; een dag later vliegt ze voor de feestdagen naar Taiwan en zal ze overleggen met haar man, die daar nog woont en werkt.

Expats, werkzaam bij de universiteit of bij bedrijven als ASML en Philips, zijn een belangrijke aanjager van de verhitte woningmarkt in Eindhoven. De Vries schat dat hij de helft van alle door hem verkochte huizen het afgelopen jaar aan expats verkocht. Maar ook studenten en beleggers dragen bij aan de oververhitting, zegt zijn baas Van Santvoort. „Er komen steeds meer studenten bij, die tegenwoordig na hun studie hier graag blijven wonen, en beleggers zien appartementen door de lage spaarrente als een goede investering.”

Ook het tweede stel kopers blijken expats. „Er hangen hier geen Philips-lampen”, zegt Ashish Pandharipande al rondkijkend tegen zijn vrouw Purnima Sawarkar. Hij werkt bij Philips Research, zij is risk manager bij de Rabobank. Hoewel het Indiase stel al zeker twintig huizen heeft bekeken, kunnen ze de gekte op de lokale woningmarkt nog wel relativeren. „De markt is hier goed gereguleerd”, zegt Pandharipande in het Engels, vlak voordat hij naar buiten stapt. „In Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn huizen twee of drie keer zoveel waard geworden. Dan valt een prijsstijging van 20 tot 25 procent in Nederland nog wel mee.”