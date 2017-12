Val Bitcoin sleurt andere digitale valuta mee

Aan de pijlsnelle waardestijging van Bitcoin, de digitale munt, kwam vrijdag abrupt een einde. De koers daalde op één dag met 20 procent tot 12.000 dollar. Afgelopen zondag ging de bitcoin nog richting de 20.000 dollar.

Al zijn ervaren Bitcoinbeleggers zulke sterke schommelingen wel gewend, Bitcoin beleefde de slechtste week sinds 2013. Wie vorige week geld in de digitale munt stak, was vrijdag 40 procent van die investering kwijt. Vrijdagavond laat herstelt de koers zich enigszins.

Een crash leek onvermijdelijk, nadat Bitcoin sinds begin dit jaar in waarde vertwintigvoudigde. Beleggers in ‘cryptomunten’ die hun risico probeerden te spreiden over verschillende digitale valuta, merkten vrijdag dat het verlies niet tot Bitcoin beperkt bleef. Vrijwel alle alternatieve cryptomunten verloren tientallen procenten van hun waarde. De totale waarde van alle cryptomunten daalde van 650 naar 440 miljard dollar, volgens cijfers van Coinmarketcap.

Het is onduidelijk wat de daling veroorzaakte. Sinds vorige week kan er in Bitcoinfutures gehandeld worden (beleggers speculeren op koersdalingen of juist -stijgingen).

Er wordt wereldwijd gewaarschuwd voor de wankele constructie die vroege instappers beloont naarmate er meer ‘late’ beleggers bij komen.

Wellicht dat gelukkige Bitcoinbeleggers zichzelf een kerstbonus gunnen. Uitstappen uit Bitcoin vergt wel wat voorbereiding, omdat de transacties tijd kosten. Alleen tegen bijbetaling kun je bitcoins snel weer in euro’s of dollars omzetten.

De aantrekkingskracht van alles wat riekt naar de cryptovaluta en de achterliggende blockchaintechnologie blijft gelukzoekers trekken.