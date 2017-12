Ireen Wüst: ‘Toppers hebben de hardheid met tegenslagen om te gaan’

Troosteloos leeg is Thialf, als olympisch kampioen Ireen Wüst krap anderhalve week voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een trainingswedstrijdje rijdt op de drie kilometer. Valt niet mee, haar tijd van 4.05,90? Mis. „Prima voor de omstandigheden en de entourage”, zegt Wüst zes dagen later op de perspresentatie van haar ploeg Justlease. Geen spoor van twijfel, na een trainingskamp in zonnig Spanje. „Ik voel me goed”, klinkt het opgewekt. „Frisse beentjes gekweekt op de fiets.” Natuurlijk gaat ze zich plaatsen voor haar vierde Spelen. Natuurlijk kan ze ook nu weer goud halen. „Waarom niet?”

Voor het eerst in haar carrière liep Wüst (31) deze zomer aan tegen een serieuze blessure. Het begon met een opspelende buikzenuw, die resulteerde in een pijnlijk linkeronderbeen bij het schaatsen. Vanaf de eerste trainingswedstrijden ging het nooit lekker. Ploeggenote Antoinette de Jong (22) was constant beter op de drie kilometer, ze won geen enkele titel bij de NK afstanden, leed louter nederlagen bij de wereldbekers. Intussen maakte sponsor Justlease bekend na dit seizoen te stoppen en werd de presentatie van haar biografie uitgesteld. In De Wereld Draait Door kwam de naam Wüst half december niet eens meer voor in de olympische prognoses van oud-toppers Erben Wennemars en Mark Tuitert.

„Er wordt makkelijk over Ireen geoordeeld”, zegt Gianni Romme. De tweevoudig olympisch kampioen van Nagano was samen met Marianne Timmer in 2015 een jaar coach van Wüst en spreekt zijn oud-pupil nog regelmatig. „Ik snap heel goed in welke fase ze nu zit. Ik heb het zelf meegemaakt als schaatser en ook als coach van Anni Friesinger. Op een gegeven moment kan er gewoon wat sleet op komen. Je merkt dat sommige dingen wat minder gaan en dan wordt het traject lastiger.”

Faalangst en depressies

Het niveau van Wüst is nog altijd hoog, stelt Romme. Kijk naar de 3.58,10 waarmee ze bij de wereldbeker in Calgary derde werd. „Haar pr is 3.58,01, met dezelfde rondetijden. Dus wat lult iedereen nou? Ze mist wat snelheid, dat is nooit haar dingetje geweest. Maar kracht en uithouding zijn prima. Ze ‘woont’ in de drie kilometer. Niet voor niets was ze op die afstand al op haar achttiende olympisch kampioen. Oké, op de 1.500 meter gaat het wat moeilijker. Dat is fysiek ook de zwaarste afstand, die hakt er altijd in. ”

In haar door journalist Nando Boers geschreven biografie, die nu pas na de Spelen uitkomt, zou Wüst openlijk praten over faalangst en depressies. Terwijl ze ook voor het OKT juist zelfverzekerd overkomt, ondanks een zwak voorseizoen. „Ik ken geen kampioen die niet twijfelt”, zegt Romme. „Ireen zal af en toe wat ongemakken hebben. Plus dat je steeds meer te verliezen hebt, zeker bij zo’n wedstrijd als het OKT.”

Wüst zelf noemt het toernooi „een moetje”, waar ze zich op vier afstanden wil plaatsen voor de Spelen: 1.000 en 1.500 meter, drie en vijf kilometer. „Iedereen verwacht dat je wel even die tickets binnenhaalt. Dat verwacht ik ook van mezelf.”

Ervaring is volgens Romme haar sterkste wapen. „Al die meiden denken een dag voor de wedstrijd wel eens: ‘shit, straks ben ik 0,01 te langzaam en zit ik ernaast.’ Toppers hebben de hardheid om daarmee om te gaan. Ireen zeker, die heeft voor hetere vuren gestaan. Ik zie haar nog zitten op het bankje in Collalbo, toen ze het EK van 2007 verloor. Die tegenslagen vormen de kampioen. En wie ooit kampioen is geweest, weet donders goed wat nodig is om het nog een keer te doen.”