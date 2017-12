FC Utrecht verliest van NAC, PSV en AZ winnen

PSV heeft het jaar 2017 in stijl afgesloten. De koploper uit de eredivisie won zaterdag in het Philips Stadion met 2-1 van Vitesse. AZ knokte zich naar winst tegen sc Heerenveen: 3-1. FC Utrecht verloor in wellicht de laatste wedstrijd van trainer Erik ten Hag van NAC Breda: 3-1. FC Twente en Excelsior scoren niet: 0-0.

Door de winst op Vitesse hervat PSV de competitie na de winterstop met minimaal vijf punten voorsprong op Ajax. PSV won dit kalenderjaar alle 18 thuiswedstrijden in de eredivisie. FC Twente was in november van dat jaar de laatste ploeg die een punt pakte in Eindhoven.

Heel even leek het er tegen Vitesse op dat er een einde aan de reeks van overwinningen zou komen. PSV nam na een wat aarzelend begin de wedstrijd in handen. Vitesse speelde redelijk gedurfd en brak bij balverlies van PSV regelmatig snel uit.

De ploeg van trainer Henk Fraser nam zelfs de leiding. Na een fraaie dieptepass van Lassane Faye over de defensie van PSV, kon Bryan Linssen direct af op Zoet. Hij wipte de bal over de keeper waarna oud-PSV’er Tim Matavz van dichtbij in het lege doel schoot: 0-1.

PSV was even van slag, maar dat duurde niet lang. De Brabanders voerden het tempo nog wat verder op. Kort voor rust viel de verdiende gelijkmaker. Na een indraaiende vrije trap van Lozano kon de Duitse verdediger Daniel Schwaab de bal in het lege doel koppen.

In de tweede helft hoefden de supporters van PSV niet lang te wachten tot hun ploeg op voorsprong kwam, al was daar een klein beetje geluk bij nodig. Een afstandsschot van Lozano verdween via verdediger Guram Kashia achter de kansloze doelman Remko Pasveer: 2-1.

AZ sluit het jaar positief af

AZ sloot het jaar 2017 af met een zwaarbevochten thuisoverwinning op sc Heerenveen (3-1). De Friezen leken in de tweede helft op weg naar een nipte overwinning door een doelpunt van Pelle van Amersfoort. Maar nadat AZ met een man meer kwam te staan door een rode kaart voor Morten Thorsby keerden de Alkmaarders de wedstrijd toch nog om.

Een eigen doelpunt van Denzel Dumfries in de 81e minuut en twee doelpunten van invaller Fred Friday zorgden toch nog voor lachende gezichten in Alkmaar. Na de pijnlijke nederlaag van vorige week tegen Ajax waardoor AZ de tweede plaats moest afstaan aan de Amsterdammers sluit de club het jaar toch nog positief af. De Friezen zullen met een slecht humeur aan de kersttafel zitten.

FC Twente geeft bekerstunt tegen Ajax geen vervolg

FC Twente heeft de bekerstunt tegen Ajax niet het gewenste vervolg kunnen geven. Het elftal van trainer Gertjan Verbeek moest zaterdagavond op bezoek bij Excelsior genoegen nemen met een gelijkspel (0-0).

Excelsior en FC Twenten trakteerden de aanwezige toeschouwers in Rotterdam allesbehalve op een galavoorstelling. Kansen waren schaars, beide ploegen grossierden in balverlies. De beste mogelijkheid van het hele duel was voor Oussama Assaidi, de beste speler van de eerste helft van het seizoen bij FC Twente. Hij schoot in de openingsfase van de tweede helft rakelings naast. Ryan Koolwijk kopte in de slotseconde naast namens Excelsior.

NAC Breda wint van FC Utrecht

NAC Breda heeft het nakende afscheid van trainer Erik ten Hag bij FC Utrecht verpest. De club boekte voor een enthousiast eigen publiek de vierde competitiezege van het seizoen (3-1).

Ajax ziet Ten Hag als de ideale opvolger voor de ontslagen Marcel Keizer. Als het aan Ten Hag ligt, dan tekent hij snel in Amsterdam. Ajax en FC Utrecht gaan zondag met elkaar om de tafel om de afkoopsom te bepalen.

Lees ook dit portret van FC Utrecht-coach Erik ten Hag: Keiharde werker klaar voor de top

NAC kwam op voorsprong door een rake kopbal van Pablo Marí. De Spanjaard werd uitstekend aangespeeld door zijn landgenoot Angelino. FC Utrecht stelde voor rust ernstig teleur. Toch had Sander van de Streek de bezoekers op gelijke hoogte moeten schieten. Hij verzuimde te profiteren van een fout van Mark Birighitti, de doelman van NAC.

In de tweede helft wist FC Utrecht de thuisploeg wel onder druk te zetten. Invaller Cyriel Dessers, vorig seizoen actief voor NAC, miste een grote kans voor de ploeg van Ten Hag. Even later was Thierry Ambrose wel doeltreffend voor NAC (2-0). Vervolgens bracht Dessers zijn oude club toch nog aan het wankelen (2-1). NAC hield echter stand en kwam in blessuretijd via Angelino op 3-1, na een rode kaart voor Rico Strieder van FC Utrecht. (ANP)