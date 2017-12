Er ligt sneeuw, véél sneeuw. De nieuwe sneeuwhype, de Snowface Challenge, is niet onopgemerkt aan mijn moeder van 84 voorbijgegaan. Gewapend met een handdoek tegen natte knieën loopt ze de tuin in en drukt haar gezicht diep in het dikke pak sneeuw.

De foto van de 3D-afdruk mailt ze zonder begeleidend schrijven naar haar 14-jarige kleindochter. Kleindochter opent de mail en reageert onmiddellijk op vragende toon: „Is oma’s account gehackt of zo?”

