Russische communisten kiezen nieuwe leider

De Communistische Partij in Rusland heeft onverwachts niet zijn oude leider Gennadi Zjoeganov (73) als kandidaat voor het presidentschap gekozen, maar de 57-jarige zakenman Pavel Groedinin. Dat meldt persbureau Reuters.

Groedinin, een vrij onbekende zakenman die sterke banden onderhoudt met de agrarische sector, werd zaterdag naar voren geschoven voor de presidentsverkiezingen van maart volgend jaar. Tijdens een partijvergadering op zaterdag feliciteerde Zjoeganov hem met zijn kandidatuur.

Jongere generaties

Een duidelijke reden voor het passeren van Zjoeganov heeft de Communistische Partij niet gegeven. Waarnemers vermoeden dat de keuze op Groedinin is gevallen om de partij aantrekkelijker te maken voor jongere generaties. Bij de laatste verkiezingen kregen de communisten vooral steun van oudere kiezers.

Zjoeganov heeft sinds 1996 een aantal keren een gooi naar het presidentschap gedaan namens de Communistische Partij. Zijn beste resultaat boekte hij in 1996, toen hij ruim 40 procent van de stemmen kreeg. Toch moest hij het ook toen wel afleggen tegen de toen zittende president Boris Jeltsin.

Geen serieuze bedreiging voor Poetin

Zjoeganov is van huis uit bouwkundige en bestiert al sinds de jaren negentig een boerderij net buiten Moskou. Een echte bedreiging lijkt hij niet voor de zittende president Vladimir Poetin te gaan vormen. De verwachting is dat Poetin de Russische verkiezingen in maart volgend jaar vrij gemakkelijk zal gaan winnen.

Bij de parlementsverkiezingen in 2016 kwam de Communistische Partij uit op 19,2 procent van de stemmen, ruim achter de partij van Poetin. Maar met die uitslag is zij wel de tweede partij van het land.