Puigdemont: zo snel mogelijk terug naar Catalonië

De Catalaanse oud-premier Carles Puigdemont wil dat de Spaanse regering hem toestemming geeft om terug te keren naar Spanje, zodat hij bij de openingssessie van het Catalaanse parlement de president van de regio kan worden. Puigdemont zei dat in een gesprek met persbureau Reuters.

Puigdemont verblijft momenteel in België, waar hij samen met enkele ministers naartoe vluchtte toen hij werd afgezet nadat de onafhankelijkheid van Catalonië was uitgeroepen. Het Spaanse Hooggerechtshof wil de politici berechten voor hun rol daarbij. Ze worden verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Ze riskeren maximaal dertig jaar celstraf.

‘Terugkeer zou goed nieuws zijn voor Spanje’

Meerdere separatistische partijen, waaronder die van Puigdemont, behaalden afgelopen week samen een meerderheid in het regionale parlement bij de door Madrid uitgeschreven verkiezingen. Puigdemont zei tegen Reuters:

“Ik wil zo snel mogelijk terug naar Catalonië. Ik zou nu meteen terug willen komen. Dat zou goed nieuws zijn voor Spanje.”

Vrijdag verklaarde hij zich nog bereid tot een gesprek met de Spaanse premier Mariano Rajoy. Die ontmoeting moest in Brussel plaatsvinden of elders, en niet in Spanje zolang Madrid niet garandeert dat hij niet wordt gearresteerd.

Abnormaliteit in de Spaanse democratie

Volgens Puigdemont is het voor de hand liggend dat hij op tijd terug is voor de openingszitting van het Catalaanse parlement. Hij zei: