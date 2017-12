Over de positie van Camiel Eurlings gaat alleen hijzelf

De druk op Camiel Eurlings om op te stappen als bestuurslid van sportkoepel NOC*NSF neemt toe. Kamerleden dringen aan op zijn aftreden en ook de atletencommissie van NOC*NSF eist meer openheid.

Kamerleden uitten zaterdag in het AD flinke kritiek op de verklaring van de oud-minister van Verkeer en Waterstaat over de mishandeling van zijn ex-vriendin, waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt. Het bestuur van NOC*NSF had er bij Eurlings op aangedrongen publiekelijk uitleg te geven over de zaak. Via zijn advocaat Geert-Jan Knoops reageerde Eurlings donderdag op de „onjuiste en suggestieve berichtgeving” in de media waardoor de indruk was ontstaan dat het zou gaan om een „zware” mishandeling. Knoops benadrukte dat het in de zaak gaat om een „eenvoudige” mishandeling.

De atletencommissie van NOC*NSF heeft een brief gestuurd aan Eurlings. De twaalf sporters, die de belangen van sporters in Nederland vertegenwoordigen, vinden de uitleg van Knoops onvoldoende laten ze weten via sociale media. „Wij staan voor transparantie en een veilig sportklimaat”, schrijft de commissie.

Het lijkt erop dat de poging van Knoops om de beeldvorming van de zaak positief te beïnvloeden averechts heeft gewerkt. Knoops wil nu niet verder ingaan op de zaak, laat hij aan NRC weten. Zes vragen over de zaak-Eurlings.