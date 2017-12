Onzekerheden in Groningen stapelen zich op

Soms lijkt het heel slimme tactiek van de overheid, al dat vertragen en rekken als het om de aardbevingsproblematiek in Groningen gaat. Alles wat lang duurt boet aan belang in. En mensen die steeds weer protesteren – omdat ze steeds niet gehoord worden of stelselmatig onrechtvaardig behandeld worden – verliezen als vanzelf overtuigingskracht. Ze veranderen in zeurpieten: heb je het daar nu wéér over?

De dossiers in Groningen stapelen zich op. Er is een nieuw ‘schadeprotocol’ besproken door alle belanghebbende partijen maar dat treedt maar niet in werking. Het oude is wel stilgezet. Het regeerakkoord zegt niet minder gas te willen gaanwinnen. De nieuwe minister van economische zaken heeft gezegd dat het zijn droom is dat woningen die versterkt worden ook meteen ‘gasvrij’ worden. Een fijne droom.

In het dorp Ten Post worden zestig wisselwoningen gebouwd, voor mensen die tijdelijk (minimaal twee maanden) hun huis uit moeten omdat hun woning versterkt wordt.

In Overschild wordt het hele dorp versterkt dan wel gesloopt, in het kader van de veiligheid. Als versterking duurder is dan 150 procent van de geschatte waarde van het huis gaat het tegen de vlakte (‘alternatieve oplossingen’ of ‘maatwerk’). De meeste Groningers zien de versterkingskaravaan niet graag komen. De meesten zullen die trouwens ook niet één-twee-drie zien want vooralsnog richt de operatie zich op vijf dorpen. In het hele gebied.

Een versterkte woning betekent niet dat er geen schade meer zal zijn, het betekent dat de bewoners in theorie levend hun huis uit kunnen mocht het gebouw instorten.

Tot nu toe is er gelukkig nog amper iets ingestort, maar de mensen hebben wel geweldig veel last van de schade, de scheuren, de dreiging van sloop, de honderden experts en werklui die steeds weer over de vloer moeten komen, de verbouwingen, de onzekerheid, het getraineer, de angst bij een beving. Dus wat valt er op dat gebied te voorspellen? Dat is heel makkelijk: het gaat allemaal gewoon zo door in 2018.

is redacteur van NRC