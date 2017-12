Jonge Socialisten wensen vertrek PvdA-Kamerlid

De jongerenorganisatie van de PvdA roept haar partij op om een ledenraad uit te schrijven over het aanblijven van Tweede Kamerlid William Moorlag. Dat stellen de Jonge Socialisten zaterdag in een persbericht.

Kamerlid Moorlag huurde in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen via een schijnconstructie werknemers in. Alescon had een eigen uitzendbureau en bracht daar zijn werknemers onder. Op die manier hoefden de mensen niet in vaste dienst te worden genomen en kwam Alescon onder cao-afspraken uit.

Geen zelfverrijking

Een rechter oordeelde woensdag dat die constructie niet in de haak was. Maar PvdA-leider Lodewijk Asscher en de fractie in de Tweede Kamer besloten dat Moorlag kon aanblijven, omdat hij geen foute bedoelingen had. Hij deed volgens Asscher niet aan zelfverrijking, maar probeerde zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

De Jonge Socialisten vinden dat geen excuus. Voorzitter Lieke Kuiper stelt:

“Wij vechten elke dag tegen schijnconstructies: tegen Deliveroo die zijn riders tot ZZP’erschap dwingt, tegen stages lopen na je studie, en dus ook tegen het opzetten van een uitzendbureau om werknemers onder een slechtere cao in dienst te nemen. Zelfs als er geen zelfverrijking plaatsvindt, past dit een PvdA-er niet.”

750 steunbetuigingen vereist voor ledenraad

De jongerenorganisatie van de PvdA vindt dat ook als Moorlag met de beste bedoelingen foute beslissingen heeft gemaakt, het hem zou sieren als hij zijn Kamerzetel opgeeft.

Daarom willen zij een ledenraad organiseren om te spreken over de kwestie-Moorlag. Voor een ledenraad zijn 750 PvdA-leden nodig die daartoe oproepen.