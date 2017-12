Grondig informeren!

Donderdagavond ging het bij Jinek over de wereldberoemde oliebollentest van het AD en de krant had heel symbolisch een oliebol afgevaardigd. Een afgekeurde oliebol zelfs, die stotterend en blozend zijn zegje deed. De afgekeurde oliebol zei dat hij de hoofdredacteur van het AD was, maar dat gelooft inmiddels niemand meer. Hijzelf ook niet. Mijn tip? Stoppen! Met die meneer, die nog een beetje naar de haring van een vorig, niet geheel gelukt testje meurde, en met die oubollige voedseltestjes zelf. Kan dat zomaar? Ja hoor. Ga maar met de top van Ajax praten. Die doen daar niet moeilijk over. Of het een onderwerp aan ons kerstdiner wordt? De oliebol niet, maar Ajax uiteraard wel. Ik zit met Kerst aan een tafel met louter hoofdtrainers en topcoaches, die allemaal weten hoe het verder moet met de ooit o zo grote Amsterdamse club. Alleen niemand van ons wordt voor die functie gevraagd.

Waar we het tijdens het kerstdiner zeker over zullen hebben? Over alzheimerpoliticus Pechtold natuurlijk, die vergeten heeft dat gratis Scheveningse flatje op te geven. Een flatje van 135.000 euro. Daar koop je in die badplaats toch niet meer dan een meterkast voor? Of zal het via een gewiekste makelaar expres lekker laag getaxeerd zijn? Zodat Alexander niet te veel belasting over het Canadese cadeautje hoeft te betalen. Toch is het raar dat die vroeger zo wakkere Pechtold het vergeten was op te geven. Hij maakt de laatste weken sowieso een wankele indruk. Het kan hem allemaal niks meer schelen. De koning en zijn familie hoeven van hem in de toekomst geen belasting te betalen. Vroeger was hij daar nog lekker fel op, maar opeens is het wel prima zo. Misschien probeert hij zijn flatje aan de koninklijke huisjesmelker Bernhard jr. te slijten en houdt hij zich daarom een beetje gedeisd.

Hij kende die Canadese ex-diplomaat omdat hij hem als werkstudentje af en toe heeft rondgereden. Sinds dit verhaal bekend is, gedragen mijn chauffeurs (allebei studentjes!) zich totaal anders. Het portier wordt voor mij opengehouden, de auto is al aangenaam op temperatuur als ik instap, er wordt om de minuut gevraagd of ik andere muziek wil of liever een actuele nieuwszender, de avondkranten liggen klaar, de auto is altijd tiptop opgeruimd en ze zijn op de terugweg steeds lyrisch over mijn die avond gespeelde oudejaarsconference. En soms beginnen ze heel voorzichtig over de woningnood in Amsterdam. Zeer terloops en absoluut niet opdringerig.

En mijn chauffeurtjes lachen ook keihard met mij mee. Bijvoorbeeld over onze zelfbenoemde intellectueel Thierry Baudet, die er afgelopen oktober vijf uur voor nodig had om er achter te komen dat de Amerikaan Jared Taylor een extreem-rechtse racist is. Wij zien dat al na tien seconden op YouTube, maar onze Thierry is een wat tragere leerling. Met het gedachtengoed van die Taylor wil Thierry niets te maken hebben, maar hij vond de man wel interessant en vooral heel gezellig. En hij vond het leuk dat de sympathieke sportliefhebber Taylor blij was met de overwinning van de blanke Dafne Schippers in een verder pikzwart deelnemersveld. Ik heb inmiddels begrepen dat Baudet wil kunnen praten met wie hij maar wil. Hij noemt dat: grondig informeren. Helemaal mee eens. Vrijheid blijheid! Het gerucht gaat dat hij deze Kerst een paar dagen gaat skiën met Kim Jong-un in het Noord-Koreaanse wintersportoord Masikryong. Gewoon voor de gezelligheid. En met de Erdogannetjes viert hij daarna Oud en Nieuw aan de Bosporus. Dat wordt ongetwijfeld ook een leuke avond. En misschien heeft hij nog een baantje voor het Nederlandse IOC-lid Camiel, die volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops zijn ex niet zwaar mishandeld heeft. Hij heeft haar slechts guitig gekieteld.

Ik belde de topadvocaat gisteren en hij vertelde dat hij onder zware mishandeling inderdaad iets heel anders verstaat.

„Bij zware mishandeling denk ik aan een in tweeën getrapte lever, een geamputeerd been en een afgerukt oor. Hier ging het slechts om een gebroken oogkas, gescheurde oorlellen en een gebroken elleboog. Dat noemen we in mijn wereld: een griepje”, mompelde de topadvocaat, die zelf ook schamper moest grinniken.

Dit worden de gespreksonderwerpen van mijn ongetwijfeld gezellige kerstdiner, waarna ik mijn oudejaarsconference nog even telefonisch doorneem met Sunny Bergman en de onvermijdelijke Sylvana Simons. Waarom? Dat heet: grondig informeren. En daarna? Daarna ga ik met René van der Gijp keihard lachen!