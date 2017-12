In Zuid-Korea wordt er gerouwd om de plotselinge dood van de 27-jarige Kim Jong-Hyun, de leadzanger van de Zuid-Koreaanse boyband K-pop. Jong-Hyun pleegde zelfmoord en schreef in een afscheidsbrief dat ‘gebroken van binnen was’ door depressies. Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.

Foto Choi Hyuk/AFP