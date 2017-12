Wat de wereld las in 2017

Van de inauguratie in januari tot het belastingplan in december. Donald Trump domineerde het nieuws van 2017. Dat blijkt ook uit een analyse van het Amerikaanse internetbedrijf Chartbeat samen met het Britse tijdschrift The Economist.

In 2017 besteedden internetgebruikers wereldwijd 60 miljoen uur aan online artikelen over het dreigende einde van Obamacare, het ontslag van FBI-chef Comey en het onderzoek naar Russische beïnvloeding. Nog eens 40 miljoen leesminuten waren voor artikelen over de Amerikaanse blokkade voor reizigers uit moslimlanden. Chartbeat en The Economist analyseerden de leestijd van 3 miljoen artikelen van achtduizend uitgevers, met name Engelstalige.

Artikelen over Donald Trump waren dus populair, maar verrassend genoeg gaat niet één verhaal in de top-10 van best gelezen stukken van Chartbeat over de 45ste president van de VS. Het Amerikaanse bedrijf, dat lezersaantallen en bereik meet van 50.000 websites en apps, publiceerde deze week zijn jaarlijkse ranglijst van de populairste artikelen op nieuwssites.

Het Britse tijdschrift The Economist analyseerde de populairste nieuwsthema’s van 2017 op basis van data van het Amerikaanse internetbedrijf Chartbeat. The Economist, Chartbeat

Chartbeat berekent zijn top-100 op basis van het aantal minuten dat mensen een verhaal lazen. Die cijfers zeggen meer dan pageviews, de manier waarop we vroeger het bereik op het web telden. Een heel lang artikel dat goed wordt gelezen telt dus zwaarder meer in de lijst dan een kort en populair stuk.

Hoewel Chartbeat werkt voor zevenhonderd klanten in meer dan 65 landen – ook NRC telt de leesminuten op de site met software van Chartbeat - wordt de lijst gedomineerd door Engelstalige media. Ook ontbreken nieuwsmedia als The Guardian en Buzzfeed.

Desalniettemin vormt de top-100 een boeiend overzicht van artikelen die mensen graag lezen online. Het toont de stand van de (digitale) journalistiek, met name in de VS. Bovendien is het een handig lijstje voor iedereen die tijdens de feestdagen wil lezen in plaats van tv-kijken.

Slavin

Het langst gelezen artikel van 2017 is volgens Chartbeat een persoonlijk verhaal over het grootste geheim in de familie van journalist-schrijver Alex Tizon. De Filipijns-Amerikaanse auteur, die begin dit jaar overleed, vertelt in My Family’s Slave (The Atlantic) hoe zijn familie vanaf de jaren zestig een inwonende dienstbode/ schoonmaakster/ kok/ babysitter had, Lola, die je niets anders kan noemen dan een slavin.

Tizon kreeg kritiek op het stuk: in zijn artikel zou hij slavernij romantiseren. Die kritiek heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de hoge leescijfers. Lezers besteedden in totaal 58 miljoen minuten aan het stuk. Dat was volgens Chartbeat minstens drie keer zoveel als de overige artikelen in de lijst.

Ook op de tweede plaats staat een persoonlijk verhaal. In ‘I Just Wanted To Survive’ van sportwebsite ESPN vertelt een college-footballspeler hoe hij en een vriend gedurende 40 uur werden ontvoerd en gemarteld. Allemaal vanwege een conflict met een teamgenoot. Op drie en vier staan artikelen over de schietpartij in Las Vegas in oktober.

Aangrijpende persoonlijke verhalen werden veel gelezen in 2017: over seksuele intimidatie, #MeToo, Harvey Weinstein, de aanslagen in Manchester en dus in Las Vegas, natuurrampen, verhalen uit Syrië en Irak, de persoonlijke gevolgen van de opkomst van technologie.

Het lijstje over 2017 wijkt af van het verkiezingsjaar 2016. Toen waren volgens Chartbeat vooral politieke artikelen en overzichten populair. Dat zie je ook aan het aantal leesminuten. In 2017 telde Chartbeat wereldwijd 789 miljoen leesminuten, in 2016 waren dat er 2,5 miljard. Veel lezers bleven destijds lang hangen bij interactieve overzichten van verkiezingsuitslagen.

Het langst gelezen stuk van 2016 was een overzicht van statisticus/journalist Nate Silver op zijn website FiveThirtyEight. In 2015 telde Chartbeat de meeste leesminuten voor het verhaal What Isis Really Wants (The Atlantic).