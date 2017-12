Help! Ze worden rijker dan Dagobert Duck

Wat gebeurt er als mensen van vlees en bloed rijker zijn dan de figuren uit onze verbeelding? Dit vraagt Tom Campbell zich af aan het begin van zijn interessante artikel in The Guardian. Die schreef hij naar aanleiding van de jaarlijkse top-15 “rijkste fictieve figuren” van het Amerikaanse magazine Forbes. Op nummer een staat Dagobert Duck, de strip-eend met een vermogen van 65 miljard dollar.

Campbell toont, samen met politiek-economische deskundigen, hoe miljardairs en bedrijven steeds makkelijker invloed uitoefenen op overheden. Het stuk begint luchtig, maar wordt met elke alinea serieuzer en alarmerender.

“Er is niks nieuws aan zakenmensen die doneren aan politieke partijen. Maar terwijl de rijken rijker worden, mengen ze zich intensiever in de politiek. Ze orkestreren campagnes, nemen posities over binnen regeringen en stellen zichzelf kandidaat.”

Kopstuk in het artikel is Jeff Bezos, oprichter en eigenaar van webwinkel Amazon. Met een vermogen van bijna 100 miljard dollar is hij de rijkste man op aarde; hij is beter bij kas dan Dagobert Duck. Alleen al in de VS spendeerde zijn bedrijf dit jaar 9 miljoen dollar aan lobbyen.

Veel van dat geld ging naar de politieke campagne van de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton. “De zaadjes voor een nieuwe oligarchie”, zegt politiek econoom Will Davies in het artikel.

Binnen 25 jaar kent de wereld zijn eerste biljoenair, voorspelt Oxfam Novib in een rapport over groeiende economische ongelijkheid.

Een biljoen is duizend miljard, ofwel 1.000.000.000.000

Campbell en zijn bronnen zijn het erover eens: de “slachtoffers” van deze ongelijkheid zijn de minder bedeelden, het overgrote deel van de wereldbevolking. ‘Wij’, zoals Campbell stelt, worden minder belangrijk in een wereld waarin kapitaal en politiek hand in hand gaan.

De auteur zet de lezer aan het denken over de gebreken van het moderne kapitalisme, maar vraagt zich ook af: is er een oplossing?