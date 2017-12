‘Voorlopig hoef ik geen vriendin meer’

Barcelona

„Ik was twaalf toen mijn ouders gingen scheiden. Mijn moeder is naar Spanje gegaan, ze woont in Barcelona. Ze is Colombiaans, maar in Spanje opgegroeid. Mijn vader was vaak in Azië voor zijn werk. Dan waren we met zijn drieën alleen thuis, mijn broer, zus en ik. Het was best wel een zware tijd. Ik ging vaak langs bij mijn beste vriend. Heel vaak. Ik ben eigenlijk praktisch een broer van hem. Zijn ouders noem ik peetouders. Zij hebben me geleerd hoe het is om echt close met familie te zijn.”

Davinci Lisapaly: „Mijn vader heeft een vrouw in Vietnam. Daar skypet hij altijd mee.”. Foto Khalid Amakran Naam: Davinci Lisapaly (18), Rotterdam Zit in: 2 mbo applicatieontwikkelaar Woont met: vader Moeder: schoonmaakster in hotel Vader: zakenman

Mopshondje

„Beamer is een mopshondje, ik heb hem vanaf dat ik tien was. Ik ben de enige die voor hem zorgt. Als ik thuiskwam en er was niemand, zag je de hond van de bank springen en naar me toe rennen. Hij wil constant aandacht. Mijn vader wil zo min mogelijk met hem te maken hebben, dat zei hij al toen we hem kochten. Mijn vader is half moluks, half Indonesisch. Ik heb respect voor hem. We wonen onder één dak. Hij financiert mij goed. Maar hij is al heel oud, bijna 70. Hij heeft een vrouw in Vietnam. Daar skypet hij altijd mee.”

Big data

„Eerst heb ik op de havo gezeten, maar daar had ik geen doel om naar te streven. Sinds ik op het mbo zit, heb ik grote ambities, zelfs mijn eigen bedrijf. Als je je passie vindt, ga je er 100 procent voor. Ik loop ook stage en in mijn vrije tijd doe ik een online cursus datascience. Over hoe ik kan spelen met data, big data, hoe ik daar analyses van kan maken. Er zijn nachten dat ik niet ben gaan slapen omdat ik een opdracht af moest krijgen. Mijn vrienden noemen mij gek. Zij gaan een filmpje pakken, ik zeg dat ik nog moet leren. Ik wil voornamelijk mezelf ontwikkelen. Ik wil trots zijn op mezelf.”

Armbandje

„Ik heb vijf jaar een relatie gehad. Ik was twaalf toen ik haar leerde kennen. Twee keer in de week ging ik bij haar slapen, of zij bij mij. Het was fijn om met haar te kunnen praten. Maar het was in een periode waarin ik mezelf nog moest ontdekken. Daardoor stortte de relatie helaas in. Ik zie mezelf de komende vijf jaar niet met een vriendin. Al dat gedoe, daar heb ik gewoon geen zin in. Dat komt niet door haar, zij was superlief. Ik heb een doosje met spullen, daar zit zelfs een armbandje in dat ik van haar heb. Ook een horloge van de laatste vakantie met mijn ouders. Soms doe ik dat doosje open. Dat zijn mooie herinneringen. Ondanks wat er verder is gebeurd.”

Dit zegt zijn moeder

„Davinci is een superlieve jongen, ik ben zo trots op mijn zoon. Zijn opleiding heeft hij zelf gekozen. Hij doet zijn best, hij doet zelf wat hij wil. Als hij denkt dat het goed voor hem is, vind ik het prima.”

