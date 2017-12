Stakende bakkers willen meer loon en zeggenschap

Oud brood: dat zouden consumenten volgens vakbond FNV de komende dagen voorgeschoteld krijgen. Omdat naar schatting zo’n tweehonderd bakkers deze vrijdag staken uit protest tegen hun nieuwe cao, wilden sommige bakkerijen van tevoren extra brood bakken om eventuele tekorten op te kunnen vangen. Maar volgens Leo van Beekum van FNV Voedingsindustrie is dat niet helemaal gelukt, omdat de staking eerder begon dan de bakkerijen hadden gedacht.

Maar volgens de directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), Wim Kannegieter, is het „heel onwaarschijnlijk” dat bakkerijen brood kunnen ‘voorbakken’. „Supermarktorganisaties maken nauwgezette afspraken met bakkerijen over versheid: ’s nachts gebakken, de volgende dag in de supermarkt.” Ouder brood verkopen zou volgens Kannegieter „een vertrouwensbreuk” betekenen. Kannegieter noemt de actiebereidheid in de sector, in totaal 38.000 werknemers, klein.

Van de achteruitkijkspiegel

De stakende bakkers, van bakkerijen als Bakkersland en Vomar, willen 4,5 procent loonsverhoging en meer zeggenschap over hun werkweek. Volgens FNV krijgen bakkers vaak, tegen afspraken in, hun rooster pas kort voordat het ingaat. Daarnaast zouden bakkers onder druk worden gezet om te werken op drukke momenten.

Kannegieter van bakkerijvereniging NVB erkent dat vanwege versheidseisen, aan bakkers gevraagd kan worden om op drukke momenten te werken. „Maar het is expliciet in de nieuwe cao vermeld dat dat altijd in overleg is met de werknemer.” Hij verwijt de FNV ouderwets te zijn, omdat ze cao-afspraken willen maken „op basis van de achteruitkijkspiegel”.