Secret Santa, A Christmas Carol, Scrooged: Titia Ketelaar is fan van slechte kerstfilms. En Henk van Gelder zag stiekem al wat oudejaarsconferences: wat maakt ze goed? Bij Joyce Roodnat doen ze verslag.

