Negen tv-tips om te kijken wanneer u wilt

Traditionele kerstfilm / Miracle on 34th Street

Kijken… voor wie houdt van het warme Amerikaanse kerstgevoel. Een oude man dreigt door de rechter opgesloten te worden in een instelling omdat hij zegt dat hij de Kerstman is. Een jong meisje probeert hem – en daarmee het geloof in kerst en de liefde – te redden. Zowel het origineel uit 1947 met Natalie Wood en Kerstman Edmund Gwenn (die Sinterklaas Kapoentje zingt met een Nederlands weesje), als de remake uit 1994 met Mara Wilson en Richard Attenborough zijn op Netflix te zien.

Zappen… voor wie de pest heeft aan Kerstmis en Amerikaanse sentimentaliteit.

Film, Netflix,1 uur 36 minuten / 1 uur 54 min.

Onconventionele kerstfilm / Die Hard

Kijken… voor wie houdt van vuurwerk, gebouwen slopen en de spierballen van Bruce Willis. Online is een discussie gaande of de actiefilm Die Hard wel een kerstfilm is. Zelfs de Canadese premier bemoeide zich ermee: ja, het is een kerstfilm. Wel zonder enige kerstkitsch of lieflijkheid: Bruce Willis moet immers Kerstmis redden wanneer twaalf terroristen (onder wie Alan Rickman) het werk van zijn ex-echtgenote Holly binnenvallen en de kerstborrel verstoren. En klinken daar geen sleebellen?

Zappen… voor wie met kerst wel eens verstoken wil blijven van grof geweld, lawaai en plat vermaak.

Film, 2 uur, 11 min. 24 december, 20.30 op RTL7.

Lachen met ouderen / Het geheime dagboek van Hendrik Groen

Kijken… voor wie behoefte heeft aan licht in de levensavond. Hendrik Groen woont in een bejaardenhuis, maar hij haat bejaarden. Gelukkig ontdekt hij een stel geestverwanten, die met hem de Oud-Maar-Niet-Dood-Club oprichten. Scenarist Martin van Waardenberg bewerkte de bestseller tot een serie en gaf het een steviger raamwerk. Regisseur Tim Oliehoek maakt de serie donkerder dan het boek. Subtiele hoofdrol van Kees Hulst, opvallend grimmige bijrol van André van Duin.

Zappen… voor wie niet houdt van bejaardenproblemen, en niet van traag en grijs en ietwat oubollig.

Serie, NPO Start, 12 afl van 30 min.

Hemelse komedie / The Good Place

Kijken… voor wie van absurde komedie houdt en graag op het verkeerde been wordt gezet. Fish out of water comedy over de egoïstische gemenerik Eleanor die ten onrechte in de hemel terechtkomt. De hemel blijkt een soort Disney-suburb met heel veel frozen-yoghurt-tentjes, gerund door de schepper Michael (Ted Danson, Cheers). Scherpe grappen over hemel en hel, ethiek, het verschil tussen goed zijn en goed doen. En kan een mens veranderen, ook al is hij dood?

Zappen… voor wie van subtiele en droge humor houdt. Ook heeft The Good Place iets kabbelends, weinig spannend.

Serie , Netflix, 21 afl van 30 min.

Klas vol vluchtelingen / De kinderen van juf Kiet

Kijken… voor wie zich wil warmen aan een hoopvol verhaal over onderwijs en vluchtelingen. Juffrouw Kiet heeft in het Brabantse Hapert een klas met kinderen van asielzoekers. De rijzige, serieuze vrouw maakt haar klas tot een veilige oase en laat haar kinderen opbloeien. Je hart breek bij Syrische Jorj, een dwarse clown die in snikken uitbarst voor zijn eigen spiegelbeeld: een diep ontroerend moment. Wat je verder ook denkt over asielzoekers, dit zijn mensjes die een mooie sticker nodig hebben.

Zappen… voor wie even geen zin heeft in wereldkommer, of weinig sympathie heeft voor vluchtelingengeknuffel.

Documentaire, NPO Start, 1 uur en 52 min.

Vuige politieke spelletjes / Get Me Roger Stone

Kijken… voor een beter begrip van de duistere kant van de politiek in de VS. De documentaire Get me Roger Stone gaat over de beruchte, cynische adviseur van Donald Trump. Met vuile trucs probeert hij al veertig jaar politieke zeges te behalen voor zijn opdrachtgevers. Stone maakte een smerige vorm van lobbyen populair in ‘DC’. Zijn grootste prestatie? Van goede vriend Trump een politiek figuur maken.

Zappen… voor iedereen die nog enige hoop koestert dat sommige mensen de politiek ingaan uit ideologische overwegingen en om hun land te dienen.

Documentaire, Netflix, 1 uur en 50 min.

Beklemmend toekomstbeeld / The Handmaid’s Tale

Kijken… voor wie houdt van een onheilspellende dramaserie die je niet snel loslaat. The Handmaid’s Tale geeft scherp commentaar op religieus, conservatief rechts in Amerika en is voor hoofdrolspeler Elisabeth Moss een nieuwe kans te laten zien dat ze behoort tot de allerbeste actrices van dit moment. In de nabije toekomst, ergens in de Verenigde Staten, zijn vrouwen ondergeschikt aan mannen en worden sommige vrouwen, onder wie Moss, gebruikt als ‘fokmateriaal’.

Zappen… als u even geen behoefte heeft aan zware kost met Kerst, zoals mishandeling en verkrachting. Toch zijn er genoeg hoopgevende ontwikkelingen die zorgen dat je niet afhaakt.

Serie, Videoland, 10 afl van 60 min.

Britse koningin als jonge vrouw / The Crown 2

Kijken… voor de duurste Netflix-serie tot nu toe. De historische dramaserie over de jonge jaren van koningin Elizabeth II keerde begin december terug voor een tweede seizoen. Naast politieke problemen worstelt Elizabeth met haar huwelijk en met de familie. Deze reeks loopt van 1956 tot het Profumo-spionageschandaal van 1963 en gaat meer over de wilde zus en de naar vrijheid snakkende echtgenoot Philip.

Zappen… Heeft niet zo’n sterke lijn als de eerste reeks en Churchill (John Lithgow) ontbreekt. Verder is de serie wel erg welwillend voor de familie en romantiseert een verouderd, onmenselijk anti-meritocratisch instituut.

Serie, Netflix, 10 afl. van 60 min.

Prostitutie in de jaren zeventig / The Deuce

Kijken… voor een authentieke, aangrijpende serie over porno en prostitutie in de jaren zeventig in New York. Van David Simon en George Pelecanos, makers van de veelgeprezen serie The Wire. De serie, vernoemd naar de bijnaam van het gebied nabij 42nd Street dat indertijd bekend stond als slonzig seksgebied, stelt economische exploitatie aan de kaak, met name de uitbuiting van hoeren door hun pooiers, maar ook hoe de maffia alles en iedereen uitzuigt. We volgen een groepje prostituees, onder wie Maggie Gyllenhaal, dat ‘the deuce’ als werkplek gebruikt.

Zappen… voor wie geen zin heeft in schrijnende scènes waarin vrouwen op allerlei manieren slecht behandeld worden.

Serie, HBO (Ziggo Movies & Series XL), 8 afl van 60 min.