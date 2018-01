Als professionele fotografen hun lens op hun familie richten, is dat doorgaans geen vrolijke bedoening: vaak richten ze zich op sterfelijkheid en verval. De Italiaan Francesco Neri (35) slaagt er wel in een warm portret te maken van zijn familie, waarin tradities belangrijk zijn. Zijn werk is nu te zien in film- en fotobibliotheek Die Photographische Sammlung in Keulen. Tekst Rianne van Dijck