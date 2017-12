‘Erik ten Hag volgt Keizer op bij Ajax’

Ajax presenteert na het weekend Erik ten Hag als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat melden De Telegraaf en Voetbal International vrijdag. De Amsterdamse club was op zoek naar een nieuwe coach omdat donderdag Marcel Keizer, diens assistent Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp op non-actief werden gesteld vanwege de tegenvallende resultaten.

Ten Hag komt over van FC Utrecht waar hij tot medio 2020 onder contract staat, aldus VI. Aan die club wordt een afkoopsom van 700.000 euro betaald. Ajax hoopt als assistent Alfred Schreuder aan te trekken, nu nog assistent bij TSG 1899 Hoffenheim.

Ajax beleeft een zeer moeizaam seizoen. Hoewel een achterstand van tien punten op PSV gedeeltelijk werd ingelopen, is de koppositie in de Eredivisie voor de Amsterdammers nog altijd niet in zicht. In de Europa League noch de Champions League kwam de club de voorronde door. De uitschakeling in de beker, na het verloren duel woensdagavond tegen FC Twente, leek de directe aanleiding om Keizer weg te sturen.

Ten Hag en Schreuder kennen elkaar van FC Twente, waar ze in het seizoen 2007-2008 als respectievelijk assistent en speler actief waren. In 2013 volgde Schreuder in Enschede Steve McLaren op als trainer. Daar werd hij in 2015 vanwege teleurstellende resultaten ontslagen. Geen van beiden heeft voor Ajax gewerkt.