Dit zijn de politieke momenten van 2017

In deze laatste De Haagse Stemming van 2017 een terugblik op het politieke jaar. Met Jesse Klaver en Theo Hiddema, en de politieke momenten volgens de Haagse redactie van NRC.

KLAVER EN HIDDEMA: Morgen in onze kerstbijlage, nu vast online te lezen: 2017 volgens Jesse Klaver en Theo Hiddema. Klaver vertelt onder andere over de eerste ontmoeting met zijn vader, in september. Klavers eerste vraag: “Doe je pet eens af. Ben je kaal?” Ook Hiddema blikt terug op 2017, waarin hij zichzelf “pardoes” in de Tweede Kamer terugvond. Hij voelt zich er Alice in Wonderland, maar Algemene overleggen slaat hij uit principe over. “Het is een aanslag op mijn humeur. Je moet ook je arbeidsvreugde bewaken.”

PIJNLIJK: Het was al geen makkelijk jaar voor de PvdA en op de laatste dag voor het reces kwam daar nog een onhandig relletje bij. Het onlangs aangetreden Kamerlid William Moorlag blijkt in zijn vorige functie jarenlang een schijnconstructie te hebben gebruikt. Extra pikant is dat Femke van Zijst, de woordvoerder van de PvdA die Moorlag gisteren verdedigde, tot voor kort woordvoerder was bij FNV, die juist de zaak tegen het bedrijf van Moorlag aanspande. Om in de woorden van Kamerlid Gijs van Dijk te spreken: “Pijnlijk, ja.”

SLOTAKKOORD: Nadat alle debatten en stemmingen gisteravond waren afgerond, sloot Kamervoorzitter Khadija Arib uitvoerig af. Ze deelde flink wat prikjes uit, maar slaagde er tegelijk in alle Kamerleden te laten lachen. De Pottertjes, de vlag en de eikeltjespyjama: allemaal kwamen ze voorbij. Na afloop ging menig Kamerlid nog even los op de dansvloer van Nieuwspoort. Een D66-Kamerlid liet de kerstboom omvallen en toen de enige aanwezige bewindspersoon het nummer ‘Dancing Queen’ van ABBA aanvroeg, ging het dak er pas echt af.

STOLPNIEUWS: De Parlementaire Pers Vereniging stopt met het door journalisten kiezen van de Politicus van het Jaar. Vorig jaar had de pers er ook al geen zin in. Toen dit jaar de animo wederom gebrekkig was, viel het besluit om er helemaal mee op te houden. Het einde van de verkiezing hoeft dit niet te betekenen: BNNVARA heeft interesse om de prijs over te nemen. Verder gaat journalist Jaap Jansen weg bij BNR, maar hij blijft zeer waarschijnlijk rond het Binnenhof hangen. Friso Fennema, oud-woordvoerder van Mark Rutte, Henk Kamp en Lodewijk Asscher, heeft een nieuwe baan: hij wordt directeur communicatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

LIJSTJES: Ter afsluiting van 2017 vroegen we onze Haagse redacteuren naar hun politieke momenten van het jaar. Een bloemlezing, in willekeurige volgorde:

Snelle stijgers:

Thierry Baudet

Carola Schouten

Lilian Marijnissen

Diepste dalers:

De PvdA

Ard van der Steur

Jeanine Hennis-Plasschaert

Grootste verrassingen:

Ferdinand Grapperhaus

Menno Snel

Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken

Stomste blunders:

Eendagswonder Géza Hegedüs van de PVV

De campagne van 50Plus

De filibuster van Martin van Rooijen en Edgar Mulder

Stilste succesjes:

Mark Rutte

Partij voor de Dieren

Oud-staatssecretaris Martin van Rijn, die in demissionaire staat miljarden voor de zorg regelde

Driftigste fitties:

Alexander Pechtold vs. Gert-Jan Segers tijdens de formatie

Ybeltje Berckmoes vs. de VVD

Wilders vs. Pechtold over de ‘nepnieuwsfoto’

Beste beeld:

Foto Bart Maat/ANP

Waar we in 2018 niets meer over willen horen:

Het motorblok

De foto van Nederland

De schoenen van Hugo de Jonge

QUOTE VAN DE DAG

“Tegen de heer Kuzu en iedereen in de zaal zeg ik: u bent moe, ga lekker naar huis!”

Kamervoorzitter Khadija Arib in haar slotwoord.