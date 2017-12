Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Onlineredacteur Bas Tooms las het donkere en ontnuchterende betoog van de Amerikaanse journalist Michael Hobbes (35) over opgroeien in deze tijd als een millennial. Het is een bijna epische reis door eindeloze baanonzekerheid, stijgende ziektekosten tot aan een pensioen dat dadelijk niets meer voorstelt.

Lees hier: Why millennials are facing the scariest financial future of any generation since the Great Depression