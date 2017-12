Sinds uitlekte dat RTL van plan is om in een talentenshow op zoek te gaan naar ‘de nieuwe Johan Derksen’ moet ik steeds aan Maarten van Rossem denken. Ik zal dat uitleggen. Straks voor de mensen die niet weten wie Maarten van Rossem is, maar eerst voor de mensen die net doen of ze niet weten wie Johan Derksen is.

Derksens jaren in de verdediging van modale clubs uit de eerste divisie zullen de kandidaten van de aanstaande talentenjacht wel zwaar vallen, net als zijn aanmerkelijk succesvollere periode als hoofdredacteur van Voetbal International. Ongetwijfeld leggen de RTL-scouts de nadruk op Derksens rol als ‘analist’ bij het RTL-programma Voetbal Inside.

Dat kwam deze week voor de zoveelste keer onder vuur te liggen vanwege de homofobe en racistische opmerkingen die er – vergezeld van al dan niet detecteerbare knipogen – weleens over tafel vliegen. Inmiddels doen zelfs sponsors Heineken en Gillette alsof ze dat erg vinden: bij een moderne multinational is ethiek immers een onderdeel van het rekenmodel.

Met voetbal heeft het allemaal weinig te maken, al werd er maandag wel gespeculeerd over een nieuwe Ajaxtrainer, drie dagen vóór het ontslag van Marcel Keizer. De hoofdbezigheid in Voetbal Inside is het in de hoek zetten van wie zich daar maar voor leent: van voetballers en darters tot (vooral) de aanwezigen aan tafel. De sfeer van een café, ongeveer anderhalf uur nadat je aan je coördinatie hebt gevoeld dat het echt tijd wordt om naar huis te gaan.

Derksen fungeert er als het prototype van de verclownde deskundige: iemand van wie je weet dat hij er eigenlijk best verstand van heeft, maar die zelf inmiddels zo dol is op zijn eigen grappen dat er amper nog iets van zijn kennis van zaken doorsijpelt naar de kijker.

Dan Maarten van Rossem, het enige jurylid van het zich in geheel andere sferen voltrekkende De slimste mens (KRO-NCRV). Ik vind Van Rossem grappig en ben het altijd met hem eens, maar hij is natuurlijk óók een verclownde deskundige. De voormalige hoogleraar is allang weggedreven van de academische kennisoverdracht en trakteert ons hoofdzakelijk nog op geestigheden, zoals zijn klassieke provocatie dat voetbal zich ‘als een schimmel’ verspreidt over de uitzendschema’s van de publieke omroep.

Donderdagavond lette ik extra op hem bij De slimste mens. (Als u de uitslag niet op Teletekst wilt opzoeken: Kamerlid Jan Paternotte en Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen versloegen Sylvana Simons). Van Rossem bracht een Derksense filippica tegen mensen met een intolerantie voor bepaalde soorten voedsel: „Die komen bij een restaurant met een lijstje van achttien allergieën. Dan denk je: ga toch buiten slapen!” Of neem zijn bezwaar tegen ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ aan het einde van sprookjes: „Dan begint de ellende pas!” Over Leonard Cohen: „Hij heeft er eindeloos als een lijk uitgezien. Voor hij dood was.”

‘Ik word overal uitgenodigd om tegen te zijn”, verklaarde Van Rossem en toen wist ik het zeker. Hij moet de nieuwe Johan Derksen worden. Hij ziet er wat jonger uit dan Derksen, maar dat lijkt me geen bezwaar. Sponsor Gillette is er vast voor te porren. Van Rossem zou het programma een stevige beschavingsimpuls kunnen geven: hij zou voor Voetbal Inside kunnen zijn wat de Romeinen waren voor Nijmegen. Of zoiets – u begrijpt wat ik bedoel.

Ongetwijfeld duurt het een heel televisieseizoen voordat ze bij RTL ontdekken dat de man in het zwart eigenlijk helemaal niet zo veel verstand heeft van voetbal.