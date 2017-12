De meur van kerst

We kochten een kerstboom en kozen een beetje een ielige, met van die kleine naaldjes, omdat we het idee hadden dat die het meest naar kerstboom rook. Kort daarop werden we allemaal zwaar verkouden, dus roken we niks meer. Zit je met je boom.

Zou het daarom zijn dat kerstwinkels en kerstkaarsen zo ontzettend hard meuren? Je ruikt ze ook met een stevige wintergriep al op een kilometer afstand. Laatst dacht ik dat ik in een restaurant een kerstwinkel rook, maar dat bleek een dame te zijn die die ochtend in een bad van vanille was gestapt. Het was overweldigend, en zelf rook ze het waarschijnlijk niet meer. Ik herinner me van lang geleden dat er een initiatief was om mensen aan te zetten minder parfum op te doen. Er werden dan kaartjes uitgedeeld waarop stond: „Mag het iets minder?” Dit om je de gêne te besparen er iets over te moeten zeggen. Alsof het niet verschrikkelijk gênant is om zo’n kaartje te geven! Laat staan aan te nemen.

Geuren, je hebt ze voor het grootste deel toch maar gewoon te ondergaan.

Dit brengt mij op de yogathee. Yogi Tea is een merk. maar het is inmiddels wel zo ingeburgerd dat mensen meestal yogathee zeggen, en dat ook alle andere hevig geurende en meditatieve theeën daaronder vallen. Yogathee is in de regel gemaakt door mensen van wie het geurcentrum in het brein reeds lang geleden is afgestorven. Zelf denken ze dat ze een milde kruidenthee hebben gecreëerd met ondertonen van kaneel. Voor mensen die nog wel kunnen ruiken, is het een aanslag op mond en neus, een wierookbom gemaakt in een kerstwinkel, gedrenkt in oliën uit het oude Egypte. „Mmm, lekker”, hoor je mensen genieten bij hun yogathee. Ik vermoed dat ze vooral het idee hebben dat ze móéten genieten, omdat yoga tenslotte ook iets te maken heeft met gezond.

Laatst kreeg ik ergens yogathee die gemaakt was met de essence van muffe sok. Is de yogatheemaker ooit na een uitputtende retraîte in een Bhutans klooster terecht gekomen en moest hij toen liggen slapen naast een koortsige bergbeklimmer? Met een gangreensok? En is dat de inspiratie voor deze thee geweest?

En wat zouden wij daarmee moeten? Dit soort ultieme mufte brengt rust noch harmonie. Misschien is yogathee vooral bedoeld om te drinken en dan de dankbaarheid te voelen voor alle momenten dat je hem niet hoeft te drinken.

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.