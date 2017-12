Bitcoin verliest in korte tijd een derde van zijn waarde

De koers van bitcoin is in nog geen week tijd van 20.000 dollar gezakt tot minder dan 13.000 dollar. Volgens persbureau Reuters is het de grootste daling sinds april 2013. De koers schommelde rond het middaguur rond 14.000 dollar. Nog altijd een veelvoud van de duizend dollar die in januari voor een bitcoin betaald moest worden.

Waarom de koers van de cryptomunt inzakte, is moeilijk te zeggen. Mogelijk speelt de introductie van de concurrerende munt bitcoin cash bij Coinbase een rol. Coinbase is de grootste bitcoinapp ter wereld. Dat zij de nieuwe munt aan hun aanbod hebben toegevoegd, verstevigde de concurrentiepositie van bitcoin cash aanzienlijk.

De verklaring kan ook liggen in de wispelturigheid van de beleggers, zegt cryptomuntdeskundige Charles Hayter tegen Reuters. “Een door de horden aangevoerde koersstijging wordt gevolgd door een daling zodra het sentiment verandert”, aldus Hayter. “Een hoop handelaren hebben op deze grote correctie gewacht.”

Het naderen van 2018 zou evengoed een rol kunnen spelen, denkt Hayter. “Met het eind van het jaar in zicht pakken veel investeerders hun winst en zeggen hartelijk bedankt voor ze voor de feestdagen hun boeken sluiten.”