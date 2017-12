In oudejaarsconferences is Baudet het nieuwe mikpunt

Het Nederlandse cabaret is danig uitgekeken op PVV-leider Geert Wilders. Het favoriete mikpunt van de laatste tien jaar komt nauwelijks meer in satirische zin ter sprake. Dat blijkt uit de zes oudejaarsconferences die sinds enkele weken op tournee zijn langs de Nederlandse theaters.

Wilders komt er zelden in voor; zijn rivaal Thierry Baudet des te meer. Zo vormt het cabaret een perfecte weerspiegeling van de opiniepeilingen.

Vincent Bijlo is de enige die het nog even over Wilders heeft – als „die geföhnde acteur van de Partij voor Volk en Vaderland”. De meeste anderen hebben hem ingeruild voor Baudet. De woordkeuze is opvallend eensgezind. Louise Korthals blijft in Baudet-stijl door de man in quasi-Latijns uit te schelden voor „penis agraricus giganticus”. Dolf Jansen heeft het over „een gladde eikel met twee lavendelzakjes” en Youp van ’t Hek noemt hem „een gladkakker”.

Drie van de zes voorstellingen (Vincent Bijlo, het duo Dolf Jansen en Louise Korthals en het theatercollectief De Orde van de Dag) bespelen uitsluitend de theaters. De andere drie zijn op Oudejaarsavond ook op de televisie te zien: Sjaak Bral op TV West, Guido Weijers op RTL4 en Youp van ’t Hek op NPO1.

Van ’t Hek en Weijers worden zelfs gelijktijdig uitgezonden. Toen ze in 2014 eveneens elkaars concurrenten waren, won Van ’t Hek met 2,4 miljoen kijkers. Weijers kwam op 1,7 miljoen.

Nu presenteert Weijers zich nadrukkelijk als uitdager. In zijn show vermeldt hij dat veel mensen niet op Jesse Klaver hebben gestemd wegens diens jeugdige leeftijd. Maar briljante geesten als Einstein en Newton kregen hun briljante ideeën óók al als twintigers, aldus Weijers. „Als je boven de veertig bent, word je minder creatief en val je eerder in herhalingen.” Op dat moment in de show verschijnt op een van de vele videoschermen achter hem een fotootje van Youp van ’t Hek.