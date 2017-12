Waarom Apple je oudere iPhone expres trager maakt

Als het lijkt alsof Apples nieuwe besturingssysteem je oude iPhone een stuk trager maakt: dat kan kloppen. In iOS 11.2 laat Apple de processor van vorige iPhone-modellen (iPhone 6, 6S en SE) soms op halve kracht draaien. Dit is volgens de fabrikant niet om gebruikers te stimuleren een duurder toestel te kopen, maar om problemen met uitgebluste accu’s te voorkomen.

Apple kwam woensdag met een verklaring nadat Amerikaanse hardwaretesters meldden dat Apple de iPhone-processor afremt: de kloksnelheid werd in sommige gevallen meer dan gehalveerd van 1.400 Mhz naar 600 Mhz.

De fabrikant bevestigt de vertragingstruc in een reactie op Amerikaanse techblogs. Apple schrijft dat lithium-ionbatterijen in smartphones na verloop van tijd minder goed zijn in het verwerken van piekbelastingen, zeker onder koude omstandigheden. „Dat kan ertoe leiden dat de telefoon opeens uitgaat, om elektrische componenten te beschermen.”

Na klachten over het plotseling uitvallen in iOS 11 van oudere toestellen (die vaak op ‘versleten’ veelgebruikte accu’s) draaien, besloot Apple de maximale snelheid van de processor terug te schroeven tijdens piekbelasting voor de accu. Berekeningen worden uitgesmeerd, zodat ook een verouderde accu voldoende stroom kan leveren. Oudere toestellen vallen dan niet meer plotseling uit.

Zulke piekbelastingen doen zich niet altijd voor, maar vooral tijdens 3D-spelletjes of tijdens testprocedures van telefoons. In het dagelijks gebruik zal niet iedereen het merken.

Liever traag dan leeg

Het is dus geen fout maar een functie, aldus Apple. Ook de iPhone 7 – het model van vorig jaar – krijgt daarom deze beschermende snelheidsbeperking. Liever traag dan leeg, lijkt het devies. Zeker als een bijna lege accu een onbruikbaar toestel oplevert.

Het was netter geweest als Apple iPhone-gebruikers van tevoren op de hoogte had gesteld van deze vertragingstruc, of het terugschroeven van de maximale processorsnelheid als een optie had aangeboden.

Apple gokte erop dat duidelijkheid hierover juist onrust zou veroorzaken en hing de methode niet aan de grote klok. Daardoor geeft het bedrijf meteen voeding aan beschuldigingen dat Apple zijn gebruikers stiekem dwingt te upgraden naar nieuwe smartphones. De nieuwste modellen, de iPhone 8 en iPhone X, hebben een vanafprijs van respectievelijk 809 en 1.159 euro.

In plaats van een nieuwe telefoon kun je beter een vervangende accu kopen: met een nieuwe batterij werken ook oudere telefoons weer op normale snelheid. Bij een gewone reparateur ben je voor die ingreep vier of vijf tientjes kwijt.

Batterij is achilleshiel

Apple gaat er prat op dat het bestaande hardware langer ondersteunt met actuele software. iOS 11 draait nog op toestellen uit eind 2013. Fabrikanten van Android-toestellen onderhouden hun toestellen, met uitzondering van Google zelf, minder goed. Vorige week raadde de Consumentenbond nog af een Samsung S7 Galaxy uit 2016 te kopen, omdat die vanaf maart 2018 geen updates meer krijgt en niet veilig meer zou zijn.

De kwestie geeft de beperkingen van digitale elektronica aan: al ben je eigenaar van de hardware, je blijft afhankelijk van de software die de leverancier erop plaatst.

Opnieuw blijkt dat de batterij de achilleshiel van de smartphone is: na een jaar of twee intensief gebruik moet die eigenlijk vervangen worden. Dat is iets om op te letten als je een refurbished of opgeknapt toestel koopt.