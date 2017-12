Smallsteps treft schikking van 11 miljoen euro met FNV

Kinderopvangbedrijf Smallsteps heeft een miljoenenschikking getroffen met vakbond FNV over het ontslag van zevenhonderd werknemers. Smallsteps betaalt 11 miljoen euro aan de ontslagen werknemers als compensatie. Dat hebben Smallsteps en FNV donderdagochtend bekend gemaakt.

De schikking is een gevolg van het omstreden ‘flitsfaillissement’ van Estro, dat nu Smallsteps heet. In 2014 ging Estro, het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland, failliet. Het maakte direct een doorstart.

De bliksemsnelle doorstart wekte grote publieke verontwaardiging. Terwijl de eigenaar na de doorstart dezelfde bleef en de directeur bleef zitten, verloren 1.000 werknemers van de 3.600 hun baan. Veel van hen werkten op kinderopvanglocaties die gewoon open bleven.

NRC sprak in november nog met Smallsteps-bestuursvoorzitter Jeanine Lemmens. „Laten we in godsnaam hopen dat er duidelijkheid komt”, zei zij in dit interview

Ontslagvergoeding

Vier ontslagen vrouwen lieten het er niet bij zitten en stapten in 2014 samen met de FNV naar de rechter. Na jaren van procedures krijgen zij en zevenhonderd van hun ontslagen collega’s nu compensatie. Ze krijgen een ontslagvergoeding op basis van de oude ‘kantonrechtersformule’. Dat is volgens de FNV gunstiger dan de nieuwe ‘transitievergoeding’, in het bijzonder voor de oudere ontslagen medewerkers. Als onderdeel van de schikking is afgesproken dat de rechtszaak tegen Smallsteps is beëindigd.

Astrid Schenk, een van de vier vrouwen die de rechtszaak startte, is trots op het resultaat, zegt ze aan de telefoon. „Ik ben blij dat Smallsteps nu erkent dat er iets fout is gegaan.” Schenk (64) heeft na het faillissement geen nieuwe baan gevonden. Zij en haar man hebben hun huis in Almere verkocht, omdat ze de lasten niet meer konden betalen. Ze wonen nu bij een van haar kinderen. Schenk: „Nu kan ik het achter me laten. Ik heb een flesje bubbels gehaald om het te vieren.”

Na 29 jaar werd Astrid Schenk in het flitsfaillissement van Estro ontslagen. Ze vocht dat aan. Ondertussen woont ze noodgedwongen in een tuinhuisje. Lees ook het NRC-interview uit juni 2017: ‘Uitleg over mijn ontslag gaven ze niet’

Gevolg uitspraak Europees Hof

De schikking is een gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, afgelopen zomer. De rechtbank Midden-Nederland, waar de zaak diende, had het hoogste Europese rechtsorgaan om advies gevraagd. Het Hof oordeelde dat werknemers in een flitsfaillissement, officieel ‘pre-pack’ geheten, niet zomaar ontslagen mogen worden. In een gewoon faillissement mag dat wel.

De pre-pack is al sinds zijn Nederlandse introductie in 2011 omstreden. Volgens tegenstanders is het een wel heel makkelijke manier om van werknemers af te komen. Een ander kritiekpunt is dat de faillissementsvorm geen wettelijke basis heeft. Door de uitspraak van het Hof is het flitsfaillissement al uit de gratie geraakt. Deze miljoenenschikking maakt het nog onwaarschijnlijker dat noodlijdende bedrijven en hun eigenaren in de toekomst nog voor een flitsfaillissement zullen kiezen.