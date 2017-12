Reclame Code Commissie tikt Google op de vingers

„Uw gegevens, u beslist.” Dat zinnetje stond dit voorjaar in de Volkskrant, het Financieele Dagblad, Het Parool, Algemeen Dagblad, Elsevier, De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en ook in een paginagrote advertentie in NRC. De reclame kwam van zoekmachine Google, onderdeel van het miljardenbedrijf Alphabet. „Om onze diensten zo nuttig mogelijk te maken, gebruiken we gegevens. We begrijpen het ook als u dat soms liever niet heeft”, stond er.

Er werd een blauw schuifknopje uitgebeeld in de stijl van telefooninstellingen op een smartphone. Consumenten zouden volgens een variant van de advertentie kunnen kiezen tussen „onthoud wat ik zoek op internet” en „dat heb ik nu uitgezet”.

De Reclame Code Commissie oordeelde donderdag in een vonnis dat consumenten niet goed zijn geïnformeerd. In werkelijkheid kunnen ze namelijk helemaal niet instellen dat hun zoekopdrachten niet worden onthouden. Oók als mensen hun privacy-instellingen bij Google veranderen, bewaart het bedrijf gegevens. Volgens Google gaat dit om gegevens die het bedrijf in staat stellen statistische trends te onderzoeken, tikfouten te voorkomen en de diensten beter te maken.

De belofte dat Google de zoekopdrachten niet meer gebruikt om de persoon zelf sneller betere resultaten te laten zien, die komt Google wel na.

Google laat aan NRC weten dat de uitspraak nog wordt bestudeerd en dat het met de campagne mensen „op de hoogte wilde brengen van de mogelijke privacy-instellingen” op het medium.

Reputatie

Het is de eerste keer dat de Reclame Code Commissie een van de grote technologiebedrijven op de vingers tikt. De klacht was ingediend door Otto Volgenant, een in privacy gespecialiseerde advocaat bij het Amsterdamse kantoor Boekx. „Ik stoorde me eraan dat Google een belofte deed die het niet waarmaakte”, zegt hij. „Het businessmodel van Google is dat je als consument gratis kunt zoeken op internet, maar je wel betaalt met privacy.”

Google heeft niet de reputatie privacyvriendelijk te zijn. Zo scande Google sinds 2004 mails van Gmail-gebruikers om persoonlijke advertenties te kunnen weergeven. Deze zomer kondigde het bedrijf aan daarmee te stoppen.

Vorige maand werd in Engeland een grote zaak aangespannen tegen het bedrijf. Volgens de aanklagers zou Google tussen juni 2011 en februari 2012 stiekem surfgedrag in de browser Safari hebben gevolgd om de juiste advertenties te kunnen laten zien. Krijgen de aanklagers gelijk, dan zouden tot vijf miljoen mensen in Engeland compensatie kunnen krijgen.