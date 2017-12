Justin Trudeau, links, in gesprek met topman Eric Schmidt van Alphabet tijdens de Google Go North-conferentie in Toronto, november 2017. Geen politicus is doller op opvallende en vaak betekenisvolle sokken dan hij. De Canadese premier droeg onder meer vrolijke gestreepte Eid Mubarak-sokken op de gay pride in Toronto, die samenviel met het Suikerfeest (Eid Mubarak is een islamitische groet, gebruikt bij het Offerfeest en het Suikerfeest), een roze en een lichtblauwe NAVO-sok naar een NAVO-bijeenkomst, en sokken met Chewbacca, een personage uit Star Wars, toen hij met een degelijk donkergekouste Mark Rutte in gesprek ging tijdens een conferentie in New York.

Canadian Press