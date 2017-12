Patiënten failliete Virenze elders behandeld

Alle patiënten van het failliete Virenze, instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz), kunnen vanaf januari voor hun behandeling elders terecht. De ggz-instellingen Parnassia Groep en MET gzz nemen de zorg over, zo maakten zij donderdagmiddag bekend. Bedoeling is dat zoveel mogelijk zorgverleners van Virenze meeverhuizen naar deze organisaties, zodat patiënten dezelfde behandelaar houden.

Virenze, ambulant behandelaar van tienduizend kinderen en volwassenen op dertig locaties in het land, werd eerder deze week failliet verklaard. Bezuinigingen op de sector en slechte bedrijfsvoering werden de instelling fataal. Het hoofdkantoor van Virenze zetelt in Limburg.

Het faillissement is uitzonderlijk: ggz-organisaties in financiële problemen worden doorgaans ‘gered’ door fusies met collega-instellingen. Fusiepogingen van Virenze strandden, de afgelopen weken.

Parnassia Groep, een ggz-instelling met ruim vierhonderd locaties verspreid over het land, neemt de zorg voor kinderen in Limburg van Virenze over, plus de zorg voor kinderen en volwassenen in de rest van het land. MET ggz, actief in Limburg, neemt de volwassenenzorg van Virenze in die provincie over. Onduidelijk is of de patiënten voor hun behandeling bij hun oude locatie terechtkunnen, of naar een andere vestiging zullen moeten reizen.

Schuld niet overgenomen

Met de doorstart is de afwikkeling van de schulden van Virenze, naar verluidt circa 10 miljoen euro, niet geregeld. Parnassia en MET ggz nemen de schuld niet over. Advocaat Dominique Roomberg, curator van Virenze, laat weten „de totale schuldpositie” van Virenze nog in kaart te brengen.

Tot aan de doorstart onder de hoede van Parnassia en MET zullen de patiënten van Virenze worden behandeld door hun eigen zorgverleners, die hun werk na het faillissement hebben voortgezet.

In juridische zin zijn de werknemers van Virenze, 465 in getal, ontslagen; het UWV betaalt hun decembersalaris uit. Parnassia en MET kunnen niet garanderen dat álle zorgverleners van Virenze hun werk bij hen kunnen voortzetten, laten de organisaties weten. Het meest onzeker is de positie van het niet-zorgverlenend personeel van Virenze, zoals ICT- en administratiemedewerkers. De werknemers worden „op zeer korte termijn” over hun baanperspectief geïnformeerd, melden Parnassia en MET.