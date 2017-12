OM in beroep tegen vrijspraak NS

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak voor alle verdachten in de strafzaak rond voormalige NS-bestuurders. „We gaan het vonnis bestuderen om te bezien op welke punten en in welke zaken”, aldus een woordvoerster.

Donderdagmiddag sprak de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch zes verdachten, onder wie oud-topman Timo Huges, en het bedrijf NS vrij van omkoping en valsheid in geschrifte. De rechtbank verklaarde het OM niet-ontvankelijk ten aanzien van schending van de geheimhoudingsplicht, het derde delict waar het OM de bestuurders van verdacht.

Het OM had 1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen Huges omdat hij leiding zou hebben gegeven aan bedrijfsspionage. Ook tegen twee andere verdachten had het OM celstraffen geëist. De eis tegen NS als bedrijf was een boete van 3 miljoen euro.

De zaak draait om vals spel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Justitie verdacht zes personen – vier bestuurders van NS en NS-dochterbedrijven, een regiodirecteur van concurrent Veolia en een zijdelings betrokken werkgever – van medewerking aan het oneigenlijk binnenhalen van de concessie, ter waarde van 2 miljard euro.

In 2014 speelde regiodirecteur René de B., tot 1 mei 2014 in dienst bij Veolia, bedrijfsinformatie van Veolia door naar NS-dochters Abellio en Qbuzz. Veolia verzorgde tot eind 2016 het openbaar vervoer in Limburg. Om het concurrentiebeding te omzeilen werd volgens het OM een schijnconstructie voor De B. opgezet bij een extern adviesbureau, waar contracten voor werden vervalst. De B. werkte in naam voor het adviesbureau, maar feitelijk voor NS, volgens het OM. De omkoping betreft de belofte van een directiebaan bij Qbuzz in ruil voor de informatie.

Met het inhuren via een adviesbureau werd mogelijk het concurrentiebeding overtreden, maar dat is alleen strafbaar onder bepaalde voorwaarden, zegt de rechtbank. „En dat is hier niet het geval. Het staat partijen namelijk vrij om binnen de grenzen van de wet afspraken met elkaar te maken.”

Geheimhoudingsplicht

Van omkoping was volgens de rechtbank geen sprake omdat De B. al weg was bij Veolia. Bovendien is uit het onderzoek niet gebleken dat De B. bedrijfsvertrouwelijke informatie van Veolia zou verstrekken in ruil voor een directeursfunctie bij Qbuzz.

Het OM verdacht vijf personen ook van schending van de geheimhoudingsplicht, maar op dit punt verklaart de rechtbank het OM niet-ontvankelijk. Hier geldt een formeel argument: de wet eist dat de indiener van een klacht daartoe gerechtigd is en ook aangeeft dat hij of zij strafvervolging wenst. Aan beide voorwaarden is niet voldaan. Tijdens de rechtszaak wezen de advocaten van NS erop dat er geknoeid was met een door de politie van Maastricht opgesteld proces-verbaal van de aangifte van Veolia. Zij vroegen daarom om het niet-ontvankelijk verklaren van het OM door de rechtbank.

Met het hoger beroep is de kwestie-Limburg na tweeënhalf jaar nog steeds niet voorbij voor NS en de betrokkenen. Voor NS volgt komend voorjaar daarnaast nog de bezwaarprocedure tegen een boete van 41 miljoen euro, aan NS opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt vanwege misbruik van de dominante marktpositie in Limburg.