Keizer stond al snel onder curatele bij Ajax

Ajax heeft zich donderdagmiddag in een ongekend ingrijpende stap ontdaan van de drie belangrijkste leden in de technische staf. Hoofdcoach Marcel Keizer, assistent-trainer Hennie Spijkerman en Ajax-icoon Dennis Bergkamp, naast spitsentrainer ook lid van het technisch hart dat bindende adviezen geeft over voetbalzaken, zijn vlak voor Kerst op non-actief gesteld. Als reden voor ontslag worden wisselvallig prestaties gegeven.

De clubleiding heeft er „onvoldoende vertrouwen in dat de ambities van Ajax met hen worden gerealiseerd. De tegenvallende sportieve resultaten vormen mede de aanleiding voor dit besluit”, aldus de directie in een persbericht. „Met Dennis Bergkamp bestaat daarnaast verschil van inzicht over het te voeren technische beleid.”

Uitschakeling Europa League

Keizer (48), die een tweejarig contract tekende in juli dit jaar, stond feitelijk onder curatele sinds zijn uitschakeling in de voorronde van de Europa League. Voor het eerst in 52 jaar ontbrak Ajax wegens sportief falen in een Europees hoofdtoernooi. In de competitie liep het lange tijd stroef.

Begin december had Keizers ploeg tien punten achterstand op koploper PSV. Toen was het plan al in gang getrokken om voor de winterstop afscheid te nemen van de trainer, die op het hoogste niveau onervaren was. Ook de mannen die als belangrijkste actoren worden gezien bij het vertrek van succestrainer Peter Bosz – assistenten Bergkamp en Spijkerman – worden nu buiten de deur gezet.

Bekernederlaag

De zeges deze maand op concurrenten PSV en AZ konden Keizer en zijn gevolg niet meer redden. Het ontslag volgt op de bekernederlaag tegen FC Twente in de achtste finale woensdagavond, maar volgens algemeen directeur Edwin van der Sar is „niet over één nacht ijs gegaan”. Michael Reiziger (coach Jong Ajax) neemt in ieder geval zondag tegen Willem II het hoofdtrainerschap waar, geassisteerd door Winston Bogarde (assistent Jong Ajax). Over de nog zittende assistent Aron Winter worden geen mededelingen gedaan.

Keizer wist sinds zijn aantreden afgelopen zomer, als opvolger van Bosz, dat zijn aanstelling verre van unaniem gesteund werd in de top bij Ajax.

De inmiddels afgetreden commissaris Theo van Duivenbode „was niet de enige met een voorkeur voor een meer ervaren coach van buiten”, zei rvc-voorzitter Leo van Wijk tijdens de aandeelhoudersvergadering vorige maand. „Maar dat het nu niet goed uitpakt, betekent niet dat het geen weloverwogen besluit was.”

Op dezelfde aandeelhoudersvergadering gaf de directie, bij monde van Van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars, toe dat er in de zomer te traag geschakeld was bij het op peil houden van het niveau van de selectie.

Tragedie rond Nouri

Daarmee werd Keizer in zekere zin nog uit de wind gehouden. Aan het begin van Keizers eerste trainerschap op het hoogste niveau werd hij bovendien geconfronteerd met de tragedie rond Ajax-lieveling Abdelhak Nouri, die met hartfalen ineenzakte tijdens een oefenwedstrijd en ernstige en permanente hersenschade opliep.

Puur cijfermatig zijn de eredivisieverdiensten van Keizer beter dan die van voorgang Bosz na een halve competitie. Eén punt meer, meer kansen gecreëerd, betere kansen gecreëerd, meer gescoord. Drie topwedstrijden gewonnen: uit bij Feyenoord, thuis tegen PSV en uit bij AZ.

De keuze voor Keizer was controversieel vanwege zijn geringe ervaring. Zijn enige ervaring in de eredivisie was een poging om Cambuur te behoeden voor degradatie, wat mislukte. Hij schoof bij Ajax, deels door omstandigheden gedwongen, met de basisopstelling. Vooral zijn wissels in de wedstrijden riepen veel vragen op, met als dieptepunt het rampzalige debuut van verdediger Deyovaisio Zeefuik, die spits Kasper Dolberg afloste net toen het begon te lopen tegen Rosenborg.

Overmars protesteerde

Vooral Bergkamp zag het deze zomer zitten in zijn oud-ploeggenoot Keizer, die Jong Ajax aantrekkelijk en succesvol had laten spelen in de eerste divisie. De protesterende Overmars ging overstag nadat het technisch hart, waar naast Bergkamp ook hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali en Van der Sar deel van uitmaakten, Keizer prefereerde boven een langere zoektocht naar een buitenstaander dan wel buitenlandse trainer.