Kamerleden zijn transparant tot de voordeur

De referendumwet wordt soepel naar de uitgang begeleid. Kamerleden mogen goede voornemens maken. En ook de premier drinkt met Kerst “een glaasje”.

VUURPIJL: Zo moeizaam als de referendumwet na jarenlang gebakkelei tot stand kwam, zo soepel gaat-ie nu richting uitgang. Gisteren stuurde minister Kajsa Ollongren de intrekkingswet al naar de Tweede Kamer met een positief advies van de Raad van State, die de wet pas tweeënhalve week eerder had ontvangen. In april dit jaar waarschuwde de Raad nog voor “de toenemende populariteit van directe democratie”, maar de beoordeling van de wet nu is toch best kritisch. Ollongren moest extra motivering toevoegen. Nu de wet bij de Tweede Kamer ligt, kan het snel gaan. Als de oppositie er niet in slaagt om de behandeling te traineren, zou het referendum zelfs nog voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen sneuvelen. Het referendum over de inlichtingendiensten vindt dan plaats in een volgens de wet referendumvrij land.

HET DINER: Ze aten steak tartaar en deelden “een groot stuk côte de boeuf”. Maar waarover Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en Jared Taylor, een Amerikaanse nationalist met uitgesproken racistische ideeën, tijdens hun diner hebben gepraat, is onduidelijk. Gisteren onthulde De Correspondent dat de twee elkaar vijf uur lang spraken. Baudet nam de afgelopen tijd regelmatig afstand van extreem rechts, maar gisteren bleef het stil, op een algemene verklaring na dat Forum voor Democratie met tientallen mensen spreekt “waarmee we het soms eens en soms zeer oneens zijn”. Ook Taylor wilde niks over de ontmoeting zeggen tegen onze correspondent Guus Valk. Wel wilde Taylor kwijt dat zijn “beweging groeit. In Europa en de VS groeit de interesse voor mijn ideeën, ondanks alle censuur”.

ROTJES: Baudets diner, Alexander Pechtolds appartement, Wybren van Haga’s vastgoed en Geert Wilders’ foute lijsttrekker. Vlak voor Kerst spelen opvallend veel relletjes rond Kamerleden. Vandaag komt daar nog een kleintje bij. PvdA-Kamerlid William Moorlag was tot voor kort directeur bij een sociaal werkbedrijf dat dinsdag door de rechter op de vingers werd getikt vanwege schijnconstructies, bericht Trouw. Onze columnist Tom-Jan Meeus benadrukt vandaag wat het credo moet zijn voor volksvertegenwoordigers: practice what you preach. “Hollandse transparantie is kortom vooral dorpsreclame: de slogans zijn al niet best, de werkelijkheid is nog beroerder.”

GEWONE NEDERLANDER: Voorspelde Meeus zaterdag nog dat het afschaffen van de dividendbelasting volgend jaar zomaar kan sneuvelen, gisteren ontkende premier Mark Rutte dat fanatiek. Bij Jinek benadrukte hij het belang van de maatregel, want “Nederland zit in de Champions League”. De premier vertelde verder dat hij Kerst in Drenthe gaat vieren met familie, en daarbij zeker “wel een paar glaasjes te drinken”.

MESTFRAUDE: In een interview met NRC reageert minister van Landbouw Carola Schouten op het NRC-onderzoek naar mestfraude. In november bleek hoe grootschalig dat gebeurt in Brabant en Limburg. Veehouders kwamen al snel bij Schouten aan met excuses, waarop de minister haar boosheid “niet goed kon verhullen”. Nu komt ze met een plan, met een kwaliteitskeurmerk, een gedragscode, verscherpt toezicht en de mogelijkheid subsidies in te trekken. Ook richting de Europese Unie wil Schouten een signaal afgeven. “Nou, ik kan wel zeggen: Brussel leest de kranten.”

KERSTBONUS: Vlak voor het kerstreces verscheen gisteren nog een nieuwe Peilingwijzer, die stelt de Leidse politicoloog Tom Louwerse samen op basis van vijf bekende peilingen. Grootste stijger blijft Forum voor Democratie, met tussen de twaalf en zestien virtuele zetels een stuk meer dan de huidige twee Kamerzetels. De PVV levert nog steeds in en is gezakt naar tussen de vijftien en negentien zetels. De coalitiepartijen zitten ook in de min, met uitzondering van de ChristenUnie, die wordt gepeild tussen de vijf en zeven zetels.

WAT WIJ VOLGEN: De laatste vergaderdag voor het kerstreces is traditioneel een lange, met late debatten en veel stemmingen. Bij een snelle telling kwamen wij gisteren tot in ieder geval 47 amendementen, 16 moties en 21 begrotingen waarover de Kamer vanavond stemt. Al voor de laatste stemmingen begint de kerstborrel van VNO-NCW, waarbij volgens deze overheidssite in ieder geval ministers Carola Schouten, Sander Dekker, Ank Bijleveld en Eric Wiebes en staatssecretarissen Mark Harbers, Barbara Visser en Mona Keijzer aanwezig zijn. Als de Kamer later op de avond afhamert kan ook de dansvloer in Nieuwspoort open, onder leiding van de gebruikelijke dj: Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Joost Eerdmans. Welke hit het beste viel leest u morgen uiteraard hier.

QUOTE VAN DE DAG

“Nu om 23:30 bij het #ISISdebat over verlenging Nederlandse bijdrage. Waar zijn al die Kamerleden die de hele dag roepen dat #FVD nooit in de Kamer is. Ik zie 140 lege zetels, waar is iedereen?”

Kamerlid voor Forum voor Democratie Theo Hiddema trekt een eindsprintje.