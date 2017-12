Illegaal vuurwerk nu vermomd als binnenlands pakket

De politie heeft honderden pakketten met illegaal vuurwerk onderschept voor Nederlandse kopers. Het vuurwerk is afkomstig uit het buitenland, maar wordt door handlangers in Nederland verzonden naar degene die het besteld heeft. Door zo’n bestelling, al gauw vijf tot tien kilo en vaak honderden euro’s waard, als binnenlands pakket te versturen, hopen de ‘afgiftepunten’ – vaak aan de grens – de politie te misleiden.

De politie richt zich inmiddels specifiek op de nieuwe distributiemethode. Ze krijgt daarbij de medewerking van post- en pakketbedrijven, wier bezorgers immers gevaar lopen.

Illegaal vuurwerk kwam tot de eeuwwisseling vooral vanuit China naar Nederland. Detaillisten verkochten het onder de toonbank en zij betrokken het volgens de politie van importeurs die naast legaal vuurwerk ook een illegale ‘lijn’ hadden. De laatste tien, vijftien jaar geschiedt de verkoop van zwaar illegaal vuurwerk steeds meer via internet. Nederlandse klanten bestelden het bij producenten in Polen, Slovenië, Tsjechië en Duitsland, die het rechtstreeks naar de huisadressen verzonden. Toen de politie dit soort zendingen steeds vaker uit de post viste, pasten criminelen hun methode aan door het vuurwerk te vermommen als Nederlands postpakket.

De illegale pakketten die de politie dezer dagen te pakken krijgt, bevatten vooral zwaar vuurwerk uit Polen, dat via Duitsland Nederland wordt ingeloodst. In Belfeld (Limburg), Venlo en Amsterdam onderschepte de politie telkens enkele tientallen vuurwerkpakketten. Ze hield ook een man aan die vuurwerk bij afgiftepunten afleverde.

Het tv-programma Opsporing Verzocht toonde ruim een week geleden beelden van een andere man, die ook tientallen vuurwerkpakketten bij distributiepunten achterliet. De politie zegt te weten wie het is, maar hij is nog niet aangehouden.

In het Limburgse Tegelen werden vorige week vijf pallets met samen twee ton aan illegaal vuurwerk gevonden, in een huis in een woonwijk. De lading stond klaar om naar afgiftepunten te worden gebracht. Pakketten waren beplakt met adresstickers, de naden met tape afgeplakt. „Ze hopen dat onze honden het kruit niet ruiken”, verklaart Ad Nieuwdorp, vuurwerkspecialist bij de politie. In Tegelen is niemand opgepakt.

Via diverse Nederlandse pakketbezorgers heeft de politie inmiddels een lijst met ruim 1.500 adressen waar zwaar vuurwerk is afgeleverd. Die lijst kon worden opgesteld door, na de vondst van pakketten met illegaal vuurwerk, te onderzoeken naar wie de afzenders verder nog pakketten hadden verstuurd.

De komende weken gaan agenten deze adressen bezoeken. Kopers van zwaar vuurwerk riskeren een boete en minstens zestig uur taakstraf. Een man uit Breda kreeg in 2015 drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, omdat hij per post zwaar vuurwerk van Polen naar Nederland had gestuurd.