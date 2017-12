Filmdistributeur wil downloaders The Hitman’s Bodyguard schadeclaim sturen

Filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW) wil individuele, illegale downloaders van de film The Hitman’s Bodyguard een schadeclaim van 150 euro sturen. Dat meldde de Nederlandse distributeur donderdag. DFW heeft een Duits bedrijf ingeschakeld dat IP-adressen van illegale downloaders gaat vastleggen. Het Duitse bedrijf zal de komende zes weken ip-adressen van illegale downloaders verzamelen.

Voor de verzamelmethode van IP-adressen kreeg de distributeur – ook van Mannenharten en de Amerikaanse film Bad Moms – begin december toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar om claims te kunnen versturen moet DFW, dat al jaren zegt dat het individuele downloaders gaat aanpakken, nog wel een paar juridische stappen maken.

Alleen providers kennen namen en adressen die bij de IP-adressen horen. Zij staan niet te springen klantgegevens door te spelen. Ze willen alleen meewerken als een rechter dat oplegt. DFW zegt nu naar de rechter te willen stappen. Door illegaal downloaden loopt de distributeur naar eigen zeggen miljoenen euro’s mis.

Sinds 2014 is het in Nederland verboden te downloaden uit illegale bron, net als elders in Europa. Maar de illegale downloader had de afgelopen jaren weinig te vrezen; in Nederland is nog niemand gestraft. Alleen grote uploaders van illegale content als series, films en e-boeken, worden aangepakt door antipiraterij-stichting Brein.

Een waarschuwing vooraf

The Hitman’s Bodyguard draaide dit najaar in de bioscoop. Sinds 15 december is de film verkrijgbaar op dvd (12,99 euro); dat is het moment waarop films in goede kwaliteit op torrentsites opduiken. De film trok volgens DFW 367.000 bioscoopbezoekers. „Een groot succes”, aldus directeur Willem Pruijssers in een persbericht. Wat volgens hem betekent dat de film vaak illegaal wordt gedownload.

Dutch Filmworks mag alleen van eigen films nagaan of ze illegaal worden gedownload. In zijn catalogus staan meer dan drieduizend titels: Nederlandse films als Soof 2, maar ook internationale films als Wolf of Wall Street, series en documentaires. Volgens de woordvoerder zal vooraf worden aangegeven welke films gemonitord gaan worden. DFW is niet de enige distributeur die individuele downloaders wil aanpakken. September Film en Lumière, zeiden vorig jaar in NRC dat ook zij illegale downloaders willen vervolgen.

Voor de aanpak van illegale downloaders kijkt de Nederlandse filmindustrie graag naar Duitsland. Daar ontvangen illegale downloaders al jaren schadeclaims. Volgens een schatting hadden in 2015 ruim 4,5 miljoen Duitsers een waarschuwing of schikking gekregen omdat ze illegaal aan het downloaden waren. In Duitsland kunnen schadeclaims oplopen tot zo’n 1500 euro.