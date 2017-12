Ajax ontslaat hoofdtrainer Keizer, Bergkamp ook weg

Ajax heeft trainer Marcel Keizer per direct op non-actief gesteld. Ook zijn assistent Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp, eveneens lid van het technisch hart, moeten bij de club vertrekken. Het besluit volgt een dag na de bekeruitschakeling door FC Twente.

De clubleiding geeft in een verklaring aan dat ze er “onvoldoende vertrouwen” in heeft dat “de ambities van Ajax met hen worden gerealiseerd”. De tegenvallende sportieve resultaten spelen een belangrijke rol.

Algemeen Directeur Edwin van der Sar zegt in een reactie:

“Wij kenden een nare zomer en een rommelige seizoenstart. (…) Sportief gezien was de Europese uitschakeling het dieptepunt. Met name Marc Overmars en ik hebben de maanden daarna veelvuldig gesproken over de blijvende wisselvalligheid van het eerste elftal. Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat wij op deze wijze het niveau gaan halen dat wij met Ajax nastreven. Ik betreur dit.”

Slechte competitiestart

Ajax kende een slechte competitiestart en verloor onder meer van Heracles Almelo en Vitesse. De laatste weken leek het juist weer wat beter te gaan met de Amsterdammers. Een achterstand van tien punten op koploper PSV werd gehalveerd, onder meer door een 3-0 overwinning op de Eindhovenaren.

Eerder werd Ajax wel al uitgeschakeld in zowel de voorronde van de Champions League (tegen OGC Nice) als de voorronde van Europa League (tegen Rosenborg). Dat was een zware tegenvaller voor de club die vorig seizoen nog finalist was in dat laatste toernooi.

Woensdag kwam daar nog uitschakeling in de Nederlandse beker bij. Ajax verloor na penalty’s van FC Twente, nadat de ploegen na verlenging niet verder dan 1-1 waren gekomen. Vorig seizoen verloor Ajax ook al in de achtste finales van de beker, toen tegen Cambuur Leeuwarden.

Opvolger Bosz

Keizer was de opvolger van Peter Bosz. Die vertrok afgelopen zomer al na één jaar naar het Duitse Borussia Dortmund. Dat gebeurde voornamelijk vanwege een verschil van inzicht tussen Bosz enerzijds en Spijkerman en Bergkamp anderzijds. Waar de discussies precies over gingen, is nooit duidelijk geworden. Wel stelt Ajax nu dat ze met Bergkamp van mening verschilt over het te voeren technisch beleid.

Aron Winter en Winston Bogarde zullen komende zondag eenmalig de honneurs waarnemen, in het duel tegen Willem II.