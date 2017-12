Bijna 25 jaar oud embryo wordt toch nog een echte baby

Emma Wren Gibson, geboren op 25 november 25, 2017 in Knoxville, Tennessee. Als embryo is ze 24,5 jaar ingevroren geweest.

Een opmerkelijke geboorte in de Verenigde Staten: een 25-jarige vrouw beviel op 25 november in Tennesee van een dochter die slechts één jaar jonger was dan zijzelf. Het meisje, Emma Wren, is een zogeheten ‘sneeuwbaby’, geboren uit een overgeschoten IVF-embryo dat sinds de bevruchting op 14 oktober 1992 in vloeibare stikstof bewaard is gebleven. Een gezonde geboorte uit een 24 jaar oud embryo is een nieuw wereldrecord.

Maar om een nieuwe record was het moeder Tina Gibson (nu 26) en vader Benjamin Gibson (33) helemaal niet te doen. Benjamin heeft de erfelijke taaislijmziekte, wat onvruchtbaarheid met zich meebrengt. Een eigen kind zat er niet in.

Daar hadden ze vrede mee totdat ze hoorden dat ze toch zwanger konden worden met een donor-embryo. Ze meldden zich bij het National Embryo Donation Center in Knoxville, Tennessee. Daar werd een setje ingevroren embryo’s gevonden van anonieme donorouders die wat betreft biologische eigenschappen aansloten op de Gibsons. Drie embryo's werden ontdooid en gereedgemaakt voor plaatsing in de baarmoeder. Pas toen hoorde het stel dat het embryo waarop hun keuze was gevallen al zo oud was. Tina vindt dat nog steeds wel bijzonder, vertelde ze nieuwszender CNN eerder deze week: „Dit embryo en ik hadden vriendinnen kunnen zijn.”

Zeldzaam in Nederland Ook in Nederland worden donorembryo’s geïmplanteerd, maar dat is zeldzaam. In het laatste jaarverslag van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting staat dat er in 2015 slechts 22 geregistreerde behandelingen met donorembryo’s zijn geweest. Dat is bijna niets vergeleken bij de ruim 14.000 'reguliere'ivf-behandelingen in datzelfde jaar in Nederland. Aan embryodonaties zijn hier wettelijke strenge voorwaarden verbonden. Donatie mag niet anoniem en evenmin tegen betaling.

Het nonprofit National Embryo Donation Center werd in 2003 opgericht en heeft evangelische wortels. Het probeert op deze manier alsnog een bestemming te vinden voor embryo’s die overtollig zijn bij IVF, uit respect voor het menselijk leven. Op de website van het centrum staat dat er in de VS naar schatting 700.000 tot een miljoen van die overgebleven embryo's liggen opgeslagen.

Sommige daarvan zijn inmiddels al decennia oud, zoals het embryo waaruit Emma Wren Gibson voortkwam. In de medische literatuur is eerder al wel de geboorte beschreven van een gezond jongetje beschreven uit een bijna 20 jaar oud embryo. Dat was eveneens in de VS.