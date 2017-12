Kijk verder dan het vak waar je ooit voor leerde

„Connecting the dots. Wie kent deze uitspraak?” Het is even stil aan de ronde tafel, twaalf luisteraars kijken loopbaancoach Gerard van Rijnsoever vragend aan. Een vrouw steekt uiteindelijk voorzichtig haar hand op: „Dat is een uitspraak van Steve Jobs, toch?”

Dat klopt. Om het thema van vandaag toe te lichten begint Van Rijnsoever de workshop met een toespraak van Jobs op YouTube. Althans, dat is de bedoeling, maar het internet werkt niet. „Iemand hier verstand van?”, vraagt hij. „Er moet toch íemand zijn die iets weet van techniek”, vraagt deelnemer Josette Levering (58) zich hardop af. Deze dag voor werkzoekenden staat immers in het teken van de sector transport, logistiek, bouw én techniek. Niemand reageert. Dan maar zonder filmpje.

Van Rijnsoever vertelt: „Als Jobs nooit kalligrafie had geleerd op jongere leeftijd, had Apple nooit zo’n mooi lettertype gekregen.” Wat hij maar wil zeggen: zet alle vaardigheden in die je hebt.

Speeddates

Op de bovenste verdieping van het stadskantoor van de gemeente Utrecht zijn twaalf werkzoekenden bijeengekomen voor de workshop ‘connecting the dots’. De helft lijkt rond de vijftig jaar of ouder, maar er zitten ook een paar dertigers aan tafel. Het doel van vandaag? Van Rijnsoever wil de aanwezigen op het hart drukken dat het niet alleen gaat om werkervaring en opleiding. Werkgevers kijken verder dan alleen het cv, dus is het van belang jezelf goed te kennen. „Ga terug tot de eerste herinneringen die je hebt”, zegt hij. Kijk verder dan het vak waar je voor geleerd hebt.

Dat voornemen lijkt overeen te komen met het idee achter De Broekriem, de organisatie die samen met de gemeente Utrecht een carrièreweek genaamd het ‘Glazen Huis 030’ organiseert. Er wordt geld ingezameld voor de gelijknamige actie van 3FM, maar in de centrale hal van het stadskantoor is ook een eigen glazen huis opgebouwd. Er zitten alleen geen dj’s in, maar mensen die op zoek zijn naar werk. Uit verschillende sectoren kunnen mensen er de hele week terecht, maandag waren dat er zo’n tweehonderd.

Het gaat op de huidige arbeidsmarkt niet alleen om de functie, maar net zo goed om de persoon

Er zijn speeddates tussen bedrijven en potentiële werknemers en een fotograaf maakt portretfoto’s voor LinkedIn. In de middag is er een netwerkwandeling door de stad. Mensen moeten zichzelf laten zien op de arbeidsmarkt, blijkt uit de initiatieven. „We merken dat veel werklozen achter hun computer solliciteren”, zegt initiatiefnemer van De Broekriem Pieter Vermeer. „Wij zeggen: ga naar buiten.”

Vermeer (32) kwam als architect in 2013 zonder baan te zitten. Naast het solliciteren besloot hij met twee vrienden lezingen, workshops en andere activiteiten te organiseren voor mensen die in hetzelfde schuitje zaten.

Inmiddels is dat een fulltime baan: De Broekriem organiseert verspreid over Nederland carrièredagen, Vermeer is directeur van de stichting. De inkomsten bestaan uit schenkingen die deelnemers na het vinden van een baan via de organisatie doen.

Want kansen op de arbeidsmarkt, die zijn er weer. Sinds 2014 loopt de werkloosheid volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gestaag terug. Al blijft het de vraag of die groei iedereen dient. Zo weten jongeren over het algemeen sneller een baan te vinden dan ouderen. Bovendien heersen in sommige sectoren, waaronder de bouw en de zorg, tekorten, terwijl een beroep als administratief medewerker lijkt te verdwijnen.

„Ik weet niet goed meer wat ik wil op het moment”, zegt deelneemster Josette Levering. Samen met oud-collega Tanja Luiten kwam ze daarom naar het glazen huis. Beide vrouwen werkten tientallen jaren bij de Rabobank, tot ze er een jaar geleden moesten vertrekken. „Reorganisatie”, vat Luiten samen. In dezelfde sector een baan vinden bleek lastig. Luiten: „Daarom kijken we nu naar waar we nog meer zouden passen.”

Het is precies waarom werkzoekenden flexibel moeten zijn, betoogt Van Rijnsoever. „Als mensen langere tijd bij één bedrijf zitten, hebben ze niet door hoe snel de wereld verandert. Het gaat op de huidige arbeidsmarkt niet alleen om de functie, maar net zo goed om de persoon.”